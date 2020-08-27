近日有網路媒體指出，台灣蝦養殖用藥議題，引發各界擔心，台南市政府農業局表示，南市蝦類養殖主要與虱目魚、台灣鯛等混養，近年來經大力推廣產銷履歷驗證，及友善環境的生態養殖方式，從改善養殖環境生產優質國產蝦，讓消費者可以放心買、安心吃。

農業局表示，食品安全是消費者及養殖者很重視的問題，養蝦投藥成本高，也沒有明顯效果，現況養殖漁民幾乎都不會投藥，而是從環境改善、養殖管理來降低疾病產生。

農業局也呼籲，商業經營不應以打擊本土產業為手段，尤其是有話語影響力的人，說話更要謹慎，不要道聽塗說，更不要以偏概全，讓毫無根據的謠言，抹殺了養殖漁民及產業達人們的辛勞與努力。

另，台南市政府動物防疫保護處也將持續輔導養殖場疫病防治，如須用藥則依「水產動物用藥品使用規範」，遵照獸醫師（佐）處方箋所指示之用法、用量及停藥期等規定使用，以確保水產動物安全，避免藥物殘留未符規定。

台南市長黃偉哲強調，為推廣安心無毒的農產品，台南市政府及養殖漁民，都付出很大的努力，不希望有任何謠言扼殺漁民努力的成果，未來會繼續輔導漁民養蝦取得產銷履歷認證，並強化水產品未上市藥物抽驗，確保安全鮮蝦上市，以保障消費者的健康權益。

(中時 )