多位里民希望可以增設站點、地下連通道出口。（賴彥竹攝）

有里民關心施工期程，希望建造時間可以縮短。（賴彥竹攝）

台北捷運局今日晚上在內湖區行善區民活動中心舉辦第二場公聽會，週美里、行善里、石潭里等民眾，希望增加站點，若無法也希望可以多設出入口，捷運局回應，將會納入考量，經費、工程可以克服，但也須取得用地才可行。

公聽會現場多名週美里居民提出建議，期望在新明國小預定地增建站點，以紓解成美橋、堤頂大道、新明路、舊宗路的車流量，若無法增設站點，也希望在Y35站的地下通道，能延伸到新民路、潭美國小等地，更強調，規畫捷運不能只是單看科技園區上下班的問題，也應考量在地居民的需求。

也有民眾關心施工期程，行善里里民直說，自己已經60歲了，工期要蓋9年多，那時就70歲了，不知道能不能坐到捷運，期望可以加速辦理、縮短期程；居民邱先生也說，希望能縮短施工時當地交通的黑暗期，工期能與民汐線同時完工。

現場也有民代出席公聽會，立委高嘉瑜說，台北市府有新明國小預定地30％的土地，在此地設站能滿足地方需求，潭美國小學生大多住在新明路，環東大道、舊宗路的車流多且快，孩子過馬路膽戰心驚，設置地下通道居民能安全回家，又能舒緩交通，通道也能發展成商業街，不然只是一條「上班的線」，晚上沒有上班人潮。

議員李明賢說，居民已連署在Y35、Y36間新設站，但為何多一站要86億元，市府有土地，徵收為何還要5億元，將請捷運局說明如何評估，2023年動工，2030年完工，將有7年的交通黑暗期，也要求交通局針對特定點研擬交通維護計畫。

市議員李建昌也說，北市經費其他縣市多，也質疑為何Y34要設在運動公園，市府有預定地，增設站點或是出口，可以滿足行善里、週美里、石潭里的居民，希望捷運局能好好評估。

捷運局表示，居民提出的意見都會納入考量，但從捷運站拉出一條長地下連通道，就算克服經費、工程問題，沿線土地取得也可能遇到問題，且通道每60公尺須設逃生口，200至300公尺連通道可能要有4、5個，這也都會面臨用地問題，捷運局也持續蒐集居民意見，28日晚上7時將於信義區永吉國中禮堂，舉辦第三場路線規畫公聽會。

(中時 )