台大公衛公布2019冠狀病毒疾病血清抗體研究初步的研究成果，最容易感染的族群中，陽性率只有萬分之8.3，顯示社區相當安全。資深媒體人黃創夏分析最後結局，藍綠是否都「失望」了？「政治攻防」沒戰場。

彰化縣衛生局局長葉彥伯指出，今年2月至3月針對4841人高危險群中，僅4位產生具保護力的中和抗體，陽性率為萬分之8.3，證明社區是安全的。

黃創夏在臉書貼文表示，萬分之8.3⋯⋯藍綠是否都「失望」了？「普篩」和「政風」的「藉題發揮」很難再搞，「政治攻防」沒戰場⋯⋯。

網友表示，「0.083%連1趴都不到，剛好證明沒有社區流行的問題，這很安全。而且這0.083%的數據還是高風險族群下的數據，實際社區就更低了。」

還有網友認為，「理工男，為何要用萬分之幾來算？用百分之幾是不是像極了愛情。」、「至少葉彥伯有勇氣公布。」、「台灣安全就好，其他紛爭都是多餘的。」、「創夏大大說得很好，中央地方應一條心，學術派別觀點或許不一致，但目標應該是一樣的，讓防疫回歸專業，少點政治口水吧！」

(中時新聞網)