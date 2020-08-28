大專羽球界每年最盛大的賽事之一，成大羽球公開賽即將於27日開賽。不同於以往，今年首次在成大勝利校區新體育館舉辦，給選手更好的比賽體驗。此外，為因應疫情變化，新場館也將實施出入管制等防疫措施。

公開賽目前已邁入第27屆，今年更與成大EMBA校友通力合作，首次舉行各大學EMBA的團體校際組賽事。於27日起連續4天，來自76所學校、將近1500位選手將在成大新體育館共襄盛舉，一同競爭最高榮耀。

成大羽球公開賽除了推廣羽球運動外，今年依然延續往年慣例，結合公益活動增加比賽多元性，民眾或選手於競賽期間至大會會場的活動專區，參與相關活動並捐贈發票，即可兌換大會相關紀念品，所募得的發票也將捐給創世基金會，以幫助更多社會上有需要的人。

大會除競賽外，也提供不同的趣味場邊活動。選手證背面印有七龍珠圖案，選手們蒐集到7顆龍珠後，可一同去活動專區兌換獎品，此設計呼應長期合作廠商勝利體育所推出的七龍珠聯名商品。

本屆大會也由台南市政府冠名贊助，並感謝與大會長期合作的勝利體育事業股分有限公司、成大EMBA校友會及成大羽球校友會共同支持贊助，本次大會使用球為「勝利比賽級羽毛球」，另外將贈送參賽選手紀念衫及紀念品。

(中時 )