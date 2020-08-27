AI人工智慧戰機「 AlphaDogfight」在上周的模擬空戰，將人類飛行員打敗，贏得5場連續勝利，讓人見識到AI的強大學習力。不過前美國海軍武器學校，也就是俗稱「捍衛戰士」(TopGun)的空戰教官卻表示，AI的空戰實力僅存在於模擬機艙裡，在真實的空戰環境中，不一定會勝利，有很多因素會使AI落敗。

美國海軍退休空戰教官蓋伊‧史諾迪哥拉斯(Guy'Bus'Snodgrass)與美國空軍退休飛行員約翰‧維納布爾(John "JV" Venable)都感到驚訝，但也覺得是常理之內，因為AI只會考慮勝利，而不會有安全風險的顧慮。

維納布爾說，這場比賽不算公平，因為是在模擬機裡進行，AI演算法掌握著現實世界中不存在的線索，而人類飛行員是以真實空戰的經驗在進行，可以說，戰鬥環境是為AI的優勢而建造的。

但是，當AI處於真實世界的複雜環境，而且被要求像人一樣思考和行動時，AI就會掙扎，就可能做出愚蠢的決定而失敗。

他補充說：「我認為這對人工智能的發展很有前途，但是如果你將這套演算法，放入無人駕駛戰機裡，來進行一場真實的空戰，很可能出現戰機不久就墜毀的情況，很快。」

他認為，AI只會想著如何瞄準對手，而沒有考慮機體的風險，氣流是否會造成引擎失速等技術問題。

儘管如此，他們兩位都同意，在不久的將來，仍可能有出現具有執行任務能力的AI自動戰機。

(中時新聞網)