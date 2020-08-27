台南市沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程已納入前瞻計畫生活圈，目前道路開闢中，預計年底完工，因應高鐵特區迅速發展，高鐵台南站旅客運量逐漸攀升成長，市府也一併向中央爭取台86線大潭交流道增設一支匝道延伸至高鐵特區，分流綠能科學城之交通車潮，工程已順利決標，預計2022年底完工。

工務局表示，台南近年發展快速，高鐵運輸需求逐年提升又沙崙綠能科學城、中研院南部院區及國際會展中心等重大建設均在高鐵特區內，近年也將陸續完工及人員進駐，交通需求勢必大幅提升，需強化跨區域性台86線快速道路聯絡功能，故向中央爭取於大潭交流道增設一支匝道，能分流車潮、減少交通堵塞，快速到達高鐵特區，工程總經費約3億元，長度約1.16公里，預計近期開工。

另外，目前已進行的沙崙綠能科學城聯外道路工程包括「高鐵台南沙崙站銜接歸仁區南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟區道路工程」開闢工程，其中銜接歸仁區凱旋路（南154線）連絡道是南北走向，自高鐵沙崙站特定區銜接台86線側車道及歸仁市區，其間並新建2座橋樑，路寬12至15公尺，全長約2.3公里。

另歸仁十三路延伸至關廟道路先由高鐵沙崙站特定區向東銜接關廟區南雄路一段（台19甲線），路寬25公尺全長約3.2公里，兩條道路工程總經費約12.3億元(含用地費)，預計今年底前這二條道路完工通車。

工務局表示，待兩項工程全部完工後，將沙崙綠能科學城、中研院南部院區及國際會展中心等功效發揮最大效益，並有效疏導沙崙區域交通，強化該區域與周邊衞星城市間運輸網路，大大改善沙崙地區交通壅塞的瓶頸，並進而提升沙崙地區行車便利、用路安全、區域運輸效能及均衡區域發展等優點；藉由新闢道路建構，以人本環境為理念設計，設置人行步道及綠帶等友善環境空間，串聯周邊地景特色，可帶動觀光、旅遊及產業發展，繁榮地方經濟。

(中時 )