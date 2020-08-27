出道36年的澎恰恰，近年因拍電影、投資文創產業欠債高達2.4億，當年他和澎嫂以3000萬買下的大安路近90坪豪宅，目前市值約1億，也已抵押償還一半債務，但仍有1.2億的債務。據知，憂心忡忡的澎嫂曾委託房仲業者代售，決定賣豪宅救夫，但因開價高於市場價格3000至5000萬，豪宅賣不動，8月初已和房仲業者解約。

登記在澎嫂名下的這間大安路豪宅，屋齡19年，根據資料顯示，澎恰恰因金錢周轉困難、財務吃緊，今年農曆春節前，將這間房產向華南銀行設定7000多萬元的抵押貸款，先解決部分債務。澎嫂後來也委託房仲賣豪宅，但可能受疫情影響，加上開出的價格比市價高出太多，近半年來乏人問津，無奈只好跟業者解約。

房子已有高額抵押，即使賣出扣除抵押債權，也只能返還欠債零頭，杯水車薪，澎恰恰對債主們展現誠意，但債務困境仍難解。據知，澎恰恰月初開破產記者會前沒問過澎嫂，開了記者會之後也多日沒回家，但是澎嫂同意賣屋救夫，捨得出售名下房產幫澎恰恰解決巨額負債，可見夫妻依然情深， 願意共同面對困境。

澎恰恰在主持崗位上努力，他主持的公視台語台《話山話水話玲瓏》日前入圍金鐘獎「綜藝節目獎」。他27日進棚錄影，對此覺得不可思議，謙稱對得獎不抱太大希望，也透露召開破產記者會後，收到很多朋友的慰問及捐款，更有20多位金主想找他拍戲，他先前代言廣告的廠商也力挺他，還債計畫似露曙光。

見過大風大浪的澎恰恰，堆滿笑意進棚錄影，問及破產記者會後至今心情？他說，「心情不能不好，進攝影棚就做該做的事， 不用擔心，這麼老了可以調配心情」。近期除了親友關心還有來自各界捐款，但他強調「法律規定不能捐款，現在就是面對，也謝謝大家願意給我機會處理，自己掀開來反而是好事」。

澎恰恰上次拿金鐘獎是6年前的《超級夜總會》，今年《話山話水話玲瓏》入圍，雖然不是入圍個人獎，但此節目算是他手把手企劃出來的，「公視很支持我，做節目時，我想要探討台語歌曲，第一次審帶就通過，把真正台語的美麗，透過節目傳達，難得在娛樂中有教育意義」。對徒弟許效舜也入圍，澎恰恰沒恭喜，反而說「如果能在同個獎項師徒對打就好了，因為沒遇過，能對打一下也蠻不錯」。

家裡已有5座綜藝類的金鐘獎，澎恰恰坦言想拿戲劇類，「不管是幕前還是幕後，去年我有入圍迷你劇最佳編劇獎，但沒人注意到，去年若拿到就能跳脫主持獎」，還喊話公視「希望有機會可以演一下」。最後透露有人要投資他拍戲，至於時機點，要看疫情嚴重性，問及出資者人數，他誇口表示約20幾個。

(中時 )