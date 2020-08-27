這種情況到底該不該坦承呢？一名男網友上網求助，表示自己上個月與同事們出遊，當時向哥哥借奧迪A8（AUDI A8）來開，結果回來幾天後，暗戀的女同事突然向自己告白，兩人還直接滾到床上去，但男網友卻相當苦惱，不知道該不該向女同事坦白車子不是自己的。

這名男網友在臉書社團「靠北女友」吐苦水，表示自己在這間公司任職大約1年，月薪落在4萬元左右，上個月同事相約出去玩，原PO向在台積電工作的哥哥，借了名貴的A8，開出門與同事出遊「打算炫耀一番」，當下也成功了，許多同事狂虧原PO很有錢，自己也開玩笑回答「上班上身體健康的」。

出遊回來幾天後，一位原PO暗戀已久，但卻沒什麼聊天機會的女同事，突然找自己聊天，甚至告白「喜歡我很久了」，希望兩人可交往，機會來了當然要好好把握，自然就順利在一起，在一起1個月，兩人約會所花費的金錢，已經超過自己所能負擔的範圍，並開始動用到存款，當然也不敢向女友坦承「存款只有40萬」。

情人節當天兩人也發生關係，女友開玩笑表示「以後要娶我」，暢談起未來規劃，開始擔心的原PO，不敢坦承「有錢的其實是哥哥」，擔心會毀了現在擁有的一切，「很怕她會離我而去，我是不是社會垃圾」？

文章引起網友熱議，留言表示女友看上的就是A8，「嚴格來說她是愛上你哥哥」、「一個願挨一個願打啦」、「我覺得她喜歡的其實是A8，並不是你」、「趁現在趕快坦承吧，等到要結婚就來不及了」。

(中時新聞網)