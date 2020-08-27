正常人一生會有2副齒列，分別為乳牙和恆牙，每個人生長速度和齒齡不同，換牙的時間會有差異。但若過了適當的換牙時間，乳牙卻遲遲未脫落換牙，可能就要懷疑是否有恆牙先天缺失或阻生齒的可能。

台南1名19歲的C先生（化名），因下顎2顆前牙鬆動有縫隙，至奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科主治醫師劉宜華門診尋求治療，劉宜華檢查發現，鬆動的牙齒爲未脫落的乳門齒。經檢查後，也發現病人的下顎2顆正中門齒及下顎雙側第二小臼齒，同時有先天缺牙情況，診斷為缺牙症。

經醫師拔除口內仍滯留的3顆乳牙，並接受全口矯正治療，改正咬合不正、調整及分配缺牙空間大小，合併植牙重建復形，病人獲得良好咬合、美觀及咀嚼功能，也重獲燦爛自信的笑容。

劉宜華說，先天缺牙是人類顱顏面畸形最常見之一，雖然在乳牙齒列鮮少發生（白種人少於1％的盛行率），不像在恆牙齒列那樣常見（恆牙缺失的盛行率在歐洲為5％），但乳牙缺失的病人有30至50％的機率，於未來亦缺少恆牙，所以建議長期追蹤檢查。

劉宜華也表示，最常發生缺失的恆牙為下顎第二小臼齒（常見單側缺失），其次為上顎側門齒（常見雙側同時缺失），發生率下顎受影響比例高於上顎，女性發生機率高於男性。而導致的原因很多，但最主要的病因與基因調控有關，後天的環境因子（如外傷、感染、毒素、孕婦服用沙利竇邁、以及嬰兒時期接受過化學及放射線治療）也可能導致先天缺牙。

劉宜華表示，牙齒阻生與先天缺牙不同的是，及早發現與處理，有較高機會使阻生的牙齒自然萌出，或以矯正方式拉出，大大減少矯正治療困難度，及減少齒列缺牙的可能性。一旦阻生齒無法萌出或矯正拉出，就會產生與缺牙同樣的問題，進而影響牙齒健康、排列、功能與美觀。

劉宜華呼籲，家長如果會擔心家中小寶貝乳牙遲遲未脫落，牙齒會無法順利換牙的話，最簡單方法就是趕快讓小朋友定期去檢查牙齒。

(中時 )