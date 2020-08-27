對於馬英九提醒「首戰即終戰、美軍不會來」，府院黨火力全開，痛罵馬英九兩個禮拜。黃暐瀚表示，馬英九，錯了嗎？錯了，錯在他根本不該開口。

黃暐瀚在臉書寫道，2018年12月13日，國防安全研究院就已經提出，「首戰即決戰，美軍未到，戰事已定」！當時國防安全研究院的董事長是馮世寬，兩年前講中共打算「首戰即決戰，美軍未到，戰事已定」沒事，兩年後換個人講，就變成舔共賣台？變成鼓吹投降？變成裡應外合？為什麼？因為這話，是馬英九說的。話本身沒錯，說的人錯了。

另外，2010年3月，綠營批評當時馬英九所推動的ECFA是糖衣毒藥。2020到了，ECFA首次面臨檢討續簽，外傳因為兩岸關係生變，對岸可能不續簽了。陸委會跳出來呼籲北京，希望不要中止。

黃暐瀚質疑，既然是毒藥，為什麼不斷藥？2008年馬英九選總統，民進黨批評，如果讓馬英九當選總統，台灣人會完蛋，大陸會來，還影響工作機會，當時有句順口溜，叫做「查甫找嘸工、查某找嘸ㄤ、找兒叨去黑龍江」。結果呢？有嗎？

馬英九開放兩岸直航，從台北可以直飛上海北京。當時民進黨也反對，說會有戰鬥機，藏在民航機下面，機上的乘客，都會是特工人員，會攻佔總統府，會木馬屠城。結果呢？有嗎？

所以，黃暐瀚說，ECFA可能不是錯的；直航也不是錯的；提醒共軍可能攻台，更不是錯的，錯就錯在「馬英九」。萬方有罪、罪在英九，馬英九錯了！錯在他為什麼總要開口？讓綠營集體抓狂？

(中時新聞網)