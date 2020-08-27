隨著台灣新冠疫情再起，口罩再度成為民眾搶購目標，也出現許多失格客人，不少店家為此也訂下限購規則。近日就有店員分享自己遇到的奧客經驗，其中更有孕婦表示因為肚子裡面還有一個，所以要買2盒口罩，結果他用一句話成功趕跑對方，讓網友大讚叫好。

女網友在臉書《爆怨公社》分享自己的店員日常，直說最近客人行為越來越脫序，有客人拿出實名制價格，當場就開始菜市場討價還價法，殺價失敗還抱怨太貴。又有另一名客人得知限購一盒後，竟問「那我出去後再進來一次可以再買嗎」，被回絕後還氣噗噗問「為什麼不行」。

原PO表示最扯的就是有個孕婦要求購買2盒，被回1人限購1盒後，竟然邊笑邊比著自己肚子說「我這裡還有一個人」，認為自己有資格購買2盒，讓她忍住翻白眼的衝動，回說「不好意思，我要看到實體的」，好說歹說才成功讓對方放棄。

原PO抱怨，最近仿冒口罩已經讓他們第一線店員一個頭兩個大，拜託不要再有客人天亂，好像喪屍進門就狂問「有口罩嗎」，買了也根本沒戴，夠用就好。

網友紛紛留言大讚：「真的是辛苦了」、「那孕婦是怎樣」、「無奈，每天都要應付這些妖魔鬼怪」、「同為店員不能再贊同了」、「看到實體神回覆」、「邏輯清晰，給你鼓掌」。

(中時新聞網)