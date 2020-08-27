新店資源回收場傳火警 幸無人員傷亡 23:572020/08/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區安康路一段某資源回收場今（27日）晚間10時許驚傳火警。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區安康路一段某資源回收場今（27日）晚間10時許驚傳火警，火勢從回收場內的貨櫃屋竄出，警消獲報立即派員前往灌救，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #回收場 #人員 #火警 #新店 #資源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雨狂炸 永康中華路接連出現2坑洞 鐵皮屋傾斜 12:552020/08/27 生活 科學家新視野－雞糞資源化處理模式與可行性 04:102020/08/27 專題周報 胡佛總統號遺址設告示牌拚觀光 04:102020/08/27 地方新聞 深夜外送拜拜供品 騎9.6km火葬場苦等 他撥電話嚇傻 22:472020/08/27 社會 花蓮八通關越道1男不慎墜谷百米 氣候不佳仍待救援 12:222020/08/27 社會 台東金聯世紀酒店深夜驚傳大火 房客急逃命：根本沒有警報聲 04:342020/08/27 社會 帥到逆天苗栗特搜猛男 雪山救難摔10公尺 重傷住加護病房 14:442020/08/27 社會 台東知本溫泉區飯店暗夜火警 疏散400多人全擠河堤上 09:572020/08/27 社會 疫情拖累母淚喊「撐不住」 試圖勒斃重殘女兒 17:442020/08/27 社會 川普團隊秀 美媒批違反行政中立 04:102020/08/27 兩岸要聞 社會熱門新聞 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 七夕高雄淹大水 清純女大生揪男友上摩鐵 69奮戰下巴脫臼了 - 社會 墾丁小鋼砲超狂逆向超車法曝光 下一秒摔入草叢 網：太療癒 - 社會 艷麗人妻傻傳36張裸照 還被逼LIVE轉播愛愛 法院重判噁男5年 - 社會 泰妹好會 「女皇」擁13絕技讓恩客爽嗨嗨 警約套房開戰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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