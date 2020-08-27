前總統馬英九提出「首戰即終戰」，招來各界批評。前陸軍少將于北辰表示，我現在聞到的煙硝味，比當年台海危機還嚴重。

于北辰在《將軍晚點名》直播節目中表示，九六台海危機時，他剛好在馬祖前線擔任情報官，每一挺五O機槍都是裝滿子彈，只要雷達站發現光點，都要開槍，若不開槍就會被軍法審判，這是當年台海危機所面臨的實際狀況。

于北辰憂心說，「我現在聞到的煙硝味，比當年九六台海危機還要嚴重。」我們國軍是有《交戰規則》，按照《兩岸關係條例》，國軍對於空域海域的防守，開槍時機、交戰時機有明確規定。假設解放軍的飛機接近邊線，甚至稍微超越台海的邊線，我們空軍健兒要立刻上去伴飛，伴飛是有法律依據，依據《兩岸關係條例》。若是解放軍飛機超越中線，不理會我空軍警告，我空軍就要驅離，就是要開槍示警。飛行員若不開槍就會被送法辦，但若開槍，就是開了台海第一槍，就離戰爭不遠了，大家難道不緊張嗎？

網友回應說：「茲事體大！希望高層能聽得下去！天祐中華民國！」

(中時新聞網)