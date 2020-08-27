澳洲總理莫里森（Scott Morrison）本週四（8月27日）在位於坎培拉的國會大樓舉行記者會時表示，澳洲起草並推動新的涉外法律，將對州、地區（Territorry）等地方各級政府以及公立大學，與外國政府達成的可能有損澳洲國家主權利益的協議進行監管和審查。有分析稱此舉可能會加劇澳中之間本來就緊張的關係。

根據美國之音報導，這項《外交關係法案》下周將提交議會審議。外交部長馬里斯•佩恩表示，兩年前維多利亞州政府與中國政府就“一帶一路”倡議簽署了諒解備忘錄以吸引更多中國基礎建設投資，該備忘錄將成為被審查的協定之一。

莫里森表示，他不會對維州是否廢除與中國政府簽署的“一帶一路”備忘錄發表評論，審查並不是針對中國。他還表示，他最擔心的就是澳洲的國家主權利益，保護國家利益是聯邦政府的首要工作。

儘管莫里森政府及澳洲安全機構在2019年對維多利亞州政府發出警告，但維州州長丹尼爾•安德魯斯還是在去年與中國簽署了“一帶一路”協議。該協定是在先前雙方簽署的諒解備忘錄的基礎上達成的，旨在加深維州與中國在基建、就業和貿易發展方面的合作。

澳洲聯邦政府表示，憲法規定聯邦政府負有管理澳洲外交事務的專屬責任，希望通過《外交關係法案》的頒佈，聯邦政府可以在今後對與外國簽署的任何協議都擁有否決權。莫里森還表示，推動頒佈該法案的目的不是為了廢除某一特定協議。

根據草擬的新法案，聯邦政府將審查包括之前與美國，俄羅斯，中國，印度，韓國在內的30多個國家簽署的135項協定。

大陸外交部對澳洲政府推動的新法案發表評論稱，不要破環中國與維多利亞州“成功且務實的合作”。外交部發言人趙立堅8月27日說：“中方同澳洲維多利亞州在‘一帶一路’框架下開展成功的合作實踐，是雙方從增進民眾福祉出發，經友好協商後共同確定、實施的，完全合理合法、光明正大。”

澳洲政府本週二（8月25日）宣佈，建議阻止日本麒麟控股旗下的澳大利亞雄獅乳品飲料公司出售給中國蒙牛乳業公司，財政部長弗萊登伯格表示，他已經向中國蒙牛乳業表明，出售日本麒麟控股旗下的澳洲乳企雄獅乳品飲料公司“不符合澳大利亞的國家利益”。隨後，麒麟控股和中國蒙牛乳業都表示，雙方決定中止這項價值4.3億美元的交易。

(中時 )