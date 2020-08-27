警方及民眾一起追賊的畫面。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市一名高姓通緝犯見警方上前盤查，竟想謊報身分試圖掩蓋過關，不料被警方一眼識破，轉身拔腿狂奔，警方一人在後方追捕、另一人則借用民眾的機車前往追緝，體型壯碩的高姓嫌犯反抗拒捕，警方以噴霧器將他制伏，但最後高姓嫌犯不敵後，解送歸案。

基隆市警察局於27日表示，第二警分局安瀾橋派出所在26日下午5點多接獲線報前往愛一路攔查高姓通緝犯，原由2名員警上前盤查身分，但對方卻假意配合謊報資料，遭到警方識破後，高嫌還立即轉身狂奔逃逸。

其中1名員警馬上展開追捕，更有熱心民眾聽聞警方追捕的呼喊聲後，將自家機車借給員警來追緝高嫌，後續警方在仁三路追上高嫌，但因為高嫌身高約180公分左右，體格壯碩、體重更達百公斤，加上他持續反抗拒捕，警方便以防護型噴霧器制伏高嫌，並上銬逮捕帶回警局。

警方指出，雙方在拉扯過程中，高嫌還不慎將噴霧器液體抹在追捕的員警臉上，造成員警的雙眼刺痛難耐，直到一旁民眾發現，拿出礦泉水讓員警洗去液體才緩解，所幸並無大礙。

據了解，該高姓嫌犯年約20歲，但因涉犯竊盜、偽造文書等罪嫌，並於基隆地院開庭時，無故缺席不出庭，才被法院發布通緝，警方在詢後將高嫌解送基隆地院歸案。

(中時 )