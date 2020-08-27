疫苗大廠國光生技宣布新冠肺炎疫苗一期人體試驗本周開打，若一期臨床試驗順利，預計11月進入二期臨床試驗，明年農曆年前可生產150萬劑。前衛生署長楊志良直言，全球若沒有控制疫情，台灣繼續目前的14天，半年、一年，甚至一年半後，台灣是不是要「餓死」。他甚至直言：這個疫情大概兩年完不了。

楊志良在政論節目《新聞面對面》中表示，他跟國光董事長詹啟賢很熟，做疫苗，前面要燒很多錢，第一期人體實驗給你1億元，這個好像是在湯裡面加了兩滴味精而已，當然也許我們運氣好，一下就做出來了。

楊志良表示，像南美洲那些國家要怎麼篩，除非像美國跟歐盟，歐盟投入25兆歐元，美國總統川普也投入了多少鈔票下去。你只要講要社交距離、要封城要封街，那些落後的國家馬上會上街頭，他們可能會認為「我不一定得病，但我會餓死。我得病不一定會病死」，但是今天若要封城、封街，印度、巴西的民眾馬上會全部上街頭，所以這在別的國家是非常大的危機。

楊志良直言，這個疫情大概兩年完不了，除非有奇蹟，這就跟流感一樣，它的抗原性不強，所以它產生的忼體時間很短，所以可以感染再感染。全球若沒有控制疫情，台灣繼續目前的14天，那半年、一年，甚至一年半後，我們台灣是不是變成要「餓死」。

(中時新聞網)