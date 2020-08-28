日前美軍U-2高空偵察機闖入解放軍在北部戰區的實彈演習禁飛區，公然地對實施實彈演習的部隊收集情報，解放軍不久即發射彈道導彈對美強烈警告，雙方對峙氣氛頓時升高。此一情勢突然轉變讓外界產生不少疑問，一架超過半世紀的老偵察機竟能如此激怒北京，這其中有著歷史與現實的雙重因素，也難怪解放軍對美軍此舉勃然大怒。

從大陸國防部發言人吳謙的回應與媒體報導看來，美軍U2進入禁飛區公然收集演習資訊，確實讓解放軍極為不滿，美方顯然不怕解放軍以誤射為理由將U2打下來，當著演習部隊的面以其最先進的偵察設施大量收集軍事情報，確實也出乎解放軍的意料，一時無法進行有效的反制措施。未來可以預料，除了近期在大陸沿海抵近偵察的各型偵察機之外，能隨時調整路線的U2也會加入常態偵察行列，對大陸內陸的軍事部署與機密設施來說，會造成不小的壓力。

此外，祭出U2這架冷戰時期的偵察機，等於是把美中關係完全帶進半世紀前的冷戰氣氛當中。冷戰時期美軍與台灣合作成立的黑貓中隊，就是以此型偵察機對大陸進行偵察，初期解放軍對它束手無策，後來以從蘇聯獲得SA-2防空導彈與其後仿造的紅旗-2導彈，花了幾年的時間費盡心思氣力總共擊落了5架。現在解放軍的導彈較半世紀前有大幅進步，但美方還拿這架偵察機招搖而過，確實讓解放軍按捺不住，難怪民間與媒體群情激憤，認為應該把U2打下來。

在北京革命軍事博物館裡陳列當年被擊落的台灣黑貓中隊的U2偵察機殘骸與擊落它的紅旗-2導彈。（圖／網路）

這型由美國洛克希德公司於上世紀50年代研製的高空偵察機，主要用於執行戰略和戰術的攝影與電子偵察任務。目前美國尚有32架還在服役中，總部位於加州畢爾空軍基地的第9偵察機聯隊，該聯隊下屬的第5偵察中隊長期部署韓國烏山基地，因此這次前往解放軍演習區偵察的U2應該是屬於韓國烏山基地。

U2飛行高度可達2萬米以上，當年大陸的空軍在初期打不到U2正是因為戰機飛不到這個高度。現在U2上的偵察設備也日新月異，過去使用的膠卷相機攝影，現在已改用先進的合成孔徑雷達，具備電磁頻譜信號收集能力，尤其對操作中的雷達與武器的戰術情報來說有相當大的威脅，必要時甚至得關閉設備以免電磁頻譜被U2收集。相較於美軍近期多次抵近廣東或福建偵察的先進偵察機，因為是非演習時間，各種武器設備多處於靜止狀態或刻意關閉，不會有電磁頻譜洩露問題，但演習時進行實戰化部署與作，所有武器設備全開，相關的電磁頻譜訊息很容易被偵測與記錄。加上它強大的影像攝取功能，解放軍演習時的一舉一動將全部被記錄下來。

以現在U2的偵察能力，加上解放軍正進行演習，美方貼近演習區的偵察機被解放軍擊落的可能性有多高？目前演習區大多在領海之外，美方偵察機靠近並無入侵領空的問題，但演習火砲亂竄，美方偵察機要冒著被有意或無意「誤擊」的風險。本月以來解放軍頻繁演習，大陸沿海由北至南包括渤海、黃海、東海到南海，再加上台海南北兩端，多場演習交叉進行。此刻美軍的偵察機應該會大量出動，是否會發生衝突還很難說，畢竟雙方機艦對峙情勢變化多端，這麼多演習同時進行，首尾不能相顧，很難保證不出意外。

(中時新聞網)