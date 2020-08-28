日本名醫傳授的營養行動學

裝死、聊天閒扯、喝啤酒都是絕佳解累祕招！

放鬆大腦，減輕自律神經負擔

從此好睡、好吃、無壓力，身心都輕鬆

你有這些困擾嗎？

※上下樓梯會喘

※睡了很久還是無法消除疲勞

※明明在減肥卻仍停不了暴飲暴食

※常常為頭痛、暈眩煩惱

※心情煩躁睡不好

※累到一根手指都動不了

→只要符合上述任何一點，就該來了解消除疲勞、身心變輕盈的祕密！

【精彩書摘】

睡眠法-睡眠不足是造成肥胖的原因

各位！你們曉得睡眠不足有可能是肥胖的原因嗎？一旦睡眠不足，「瘦蛋白」這個能抑制食欲的瘦身荷爾蒙就會減少，造成食欲變大。一般來說睡眠時間需要七小時左右。依不同年齡與季節，最適合的睡眠時間人各有異，但最少也要必須睡到六小時。而且，睡眠不足也是生活習慣病或憂鬱症產生的原因，必須要注意。此外，也有睡眠時間超過八小時以上會減少壽命的說法，所以最好也要避免睡太多。

分段睡眠也沒問題！

有時也會有無法獲得充足睡眠的時候。這時若能以分段睡眠的方式「總計睡滿七小時」，就能保持十足的健康。人類社會是在晚上睡一大覺的「單相睡眠」，這已是一般常識，但生活在自然界的野生動物一天之中會睡很多次覺，這樣的「多相睡眠」也是天經地義的。由此可知，我們人類若將睡眠時間分割也沒問題。重要的是睡眠品質。睡眠品質好的話，即使只小睡二十分鐘，腦袋和身體的疲勞也能恢復。

★給易疲倦的人來碗心靈雞湯：當天的疲勞當天解除。

(本文摘自《遠離慢性疲勞！消除疲累大百科》/高寶書版)

【作者簡介】

工藤孝文Kudo Takafumi

福岡大學醫學院畢業後，至愛爾蘭、澳洲留學。回日本後，曾於大學醫院、地區醫院服務。現於福岡縣三山市的工藤內科從事地區醫療。

專攻糖尿病、減重治療、漢方治療等，並以肥胖治療評論家、漢方診療評論家的身分，參與NHK《GATTEN！》、日本電視臺《世界第一想要上的課》、富士電視臺《真的假的!?TV》等節目。

現為日本內科學會、日本糖尿病學會、日本肥胖學會、日本抗老化醫學會、日本東洋醫學會、日本女性醫學學會、日本高血壓學會、小兒慢性疾病指定醫師。

【譯者簡介】

李惠芬

曾任職日商公司，現為專職譯者。十年以上翻譯經驗，譯有小說、輕小說、勵志、商管、手作、健康，以及其他實用類書籍。

《遠離慢性疲勞！消除疲累大百科》/高寶書版

(中時新聞網)