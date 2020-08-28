慢性疲勞光靠「睡眠」也補不回來！

當人體到了一個極限，就會為了保護身體而分泌免疫物質。但這種免疫物質雖能有效抑止病毒，卻會對大腦造成不良影響，造成慢性疲勞。

增加「血清素」，打造脫離疲勞的體質！

血清素充足便可分泌出消除活性氧的褪黑激素。活性氧會降低肌肉與細胞的運作進而產生疲勞感，也因此，解決活性氧問題就能有助疲勞回復，提升睡眠品質。

本書介紹能增加血清素的飲食，並從調整自律神經的方法、血液循環、多巴胺等神經傳導物質等觀點，到恢復疲勞的習慣等等，做出好讀好懂的介紹，並提供簡單好實行的妙招。

【精彩書摘】

防止打呼的熟睡姿勢

起床時若感到「總覺得懶懶的」、「沒有熟睡的感覺」，有可能是在睡眠中打呼的關係。打呼不僅會妨礙熟睡，這個壞習慣也會阻塞氣管引起睡眠呼吸中止症候群，所以必須要有因應對策。預防打呼最好的方法是「以右躺的姿勢睡覺」。側躺的話較能確保氣管暢通，不容易打呼。睡眠時無呼吸狀態的頻率也會減少，有這問題的人請務必試看看這方法。

用右躺的姿勢睡覺，也能提高胃的消化能力

以右躺的姿勢睡覺比較好的原因在於，胃的位置是朝向身體右側呈弧狀。身體沿著胃的弧狀橫躺，有助於消化的流動。也能減輕對自律神經的負擔，能夠保有優質的睡眠品質。睡眠中翻身是很自然的事，半夜改變姿勢也無可奈何，但剛要睡覺時請記得刻意往右躺。活用抱枕之類的睡眠用品，更容易確保氣管的暢通

★給易疲倦的人來碗心靈雞湯：不理會打呼的毛病，不僅會老化還可能危及生命！

(本文摘自《遠離慢性疲勞！消除疲累大百科》/高寶書版)

【作者簡介】

工藤孝文Kudo Takafumi

福岡大學醫學院畢業後，至愛爾蘭、澳洲留學。回日本後，曾於大學醫院、地區醫院服務。現於福岡縣三山市的工藤內科從事地區醫療。

專攻糖尿病、減重治療、漢方治療等，並以肥胖治療評論家、漢方診療評論家的身分，參與NHK《GATTEN！》、日本電視臺《世界第一想要上的課》、富士電視臺《真的假的!?TV》等節目。

現為日本內科學會、日本糖尿病學會、日本肥胖學會、日本抗老化醫學會、日本東洋醫學會、日本女性醫學學會、日本高血壓學會、小兒慢性疾病指定醫師。

【譯者簡介】

李惠芬

曾任職日商公司，現為專職譯者。十年以上翻譯經驗，譯有小說、輕小說、勵志、商管、手作、健康，以及其他實用類書籍。

《遠離慢性疲勞！消除疲累大百科》/高寶書版

(中時新聞網)