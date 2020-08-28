不要小看台南，除了觀光產業興盛之外，房價漲幅可是全台居冠！台南市政府近年積極招商及投資重大建設，文創觀光軟實力及高科技硬實力更是不遑多讓，再加上台南市房價基期低，使政經資源集中的市中心重劃區房價一飛衝天，就以台南市北區鄭子寮重劃區來說，近五年的新成屋漲幅就超過六成！

位於南科園區有護國神山之稱的「台積電」，以及荷蘭半導體設備大廠「艾司摩爾」都紛紛進駐，Google第2座資料中心也將設立於台南，使台南成為集團重要據點。再者，台南輕軌、北外環道路興建等因素，使許多高端份子願意移居至此，特別以電線電纜地下化、棋盤式街廓的鄭子寮最受矚目，面積寬闊、低密度的住宅規劃，以及區內的小北商圈、花園夜市、台南市新天地、成大醫院等等，皆在10分鐘車程內即可抵達，機能充沛的生活圈深受高度矚目。

北區鄭子寮生活機能充沛。(圖/取自官網)

根據實價登錄資料顯示，北區鄭子寮重劃區在近5年以上的中古屋，從18.3萬元增加至21.3萬元，增幅為16.3%；5年以下的新成屋則是從16萬元攀升至26.6萬元，漲幅高達66.2%；預售屋更從21萬元上看32萬元，短短5年來漲幅近5成。住商不動產成功團隊總經理賴俊良表示，過往鄭子寮以豪墅為主流，受惠於建設、產業進駐，使台南北區房市得以被看見，再加上全國性大型建商搶進、少子化等原因，讓擁有全天候物業管理、全齡化公設的大樓產品成為鄭子寮的交易主流。

全國建商陸續湧進台南搶地，加上土地取得成本高昂，各大重劃區指標案開價皆站上3字頭，東橋重劃區開價在24~33萬元之間，在地建商宇成建設的「宇成森之邸」每坪開價30~31萬元，「仁發總圖繪」也已經站上3字頭，而近期推案「沐東風」更以30~36萬元公開銷售，由此可見各大蛋白區頻頻創下高價，使台南成為房市黑馬。

台南首座全齡通用住宅的「遠雄北府苑」現正熱銷中。(圖/取自官網)

「遠雄北府苑」是鄭子寮核心的指標大案，由良勳建設及遠雄建設聯手，以「去除高低差、門及通道有合理淨寬、預留日後輕省改裝的空間」3大精神，打造台南首座全齡通用住宅，並將公領域、自家門廳、衛浴等私人空間、中庭花園都保留了大面積的綠地空間，四周更種植了四季植物，綠覆蓋率超過2,400坪。良勳建設董事長顏裕昌表示，他們看準遠雄建設軟硬體實力，前年購入花園夜市舊址，網羅101建築團隊李祖原建築師事務所，以及國際燈光大師袁宗南攜手打造，一同建造市中心少有同時具備品質及機能的建案。

(中時新聞網)