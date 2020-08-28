娛樂8點半》香港資深女星米雪是電視史上第一位黃蓉，這部戲創下香港首個百萬收視紀錄，讓剛踏入的米雪因此紅透半邊天，身為玉女掌門人的米雪，也曾大尺度拍豔片，事業運極佳的她，情路卻不順，米雪相戀26年的足球員尹志強2010年不敵鼻咽癌辭世，米雪痛失摯愛，她至今都維持單身。

米雪本名嚴惠玲，藝名米雪取自她的英文名「Michelle」，米雪從小就對演藝圈有興趣，14歲時進入邵氏影業演員訓練班，當年21歲的她初試啼聲，就主演首部金庸武俠小說的電視劇《射鵰英雄傳》，米雪在劇中飾演黃蓉，也因此一炮而紅，這部戲不只創下香港第一個百萬收視紀錄，米雪的人氣還夯到泰國、印尼。

事業運大開的米雪，接著演出多部膾炙人口的電視劇《霍元甲》、《武俠帝女花》與《太極張三豐》等等，米雪也曾來台拍《楓葉盟》、《楚留香新傳》等電視戲，貴為香港一線女星的米雪，在大銀幕上也有她的身影，身為玉女掌門人的米雪，也曾在1984年大尺度拍豔片《一脫求生》，她在片中有全裸畫面、激情對白和表情戲，尺度超大、畫面露骨。

米雪與已逝足球員尹志強（左）有過一段刻骨銘心的戀情。（圖／本報系資料照片）

米雪事業運極佳，但她情路卻不順，64歲的米雪至今未婚，當年成龍為了追求她，煞費苦心，不過外界都知道，米雪與活躍於1970、80年代的香港職業足球員尹志強有過一段情，兩人談戀愛一談就是26年，小倆口互相扶持、相知相惜，但老天作弄人，尹志強卻在1992年認了罹患鼻咽癌，一度宣布痊癒的他，卻在2008年後陸續被傳病況危急，最後，尹志強不敵病魔，在2010年過世，享年53歲。

米雪保養有術，是外界公認的美魔女。（圖／取材自米雪微博）

失去摯愛的米雪大受打擊，在尹志強告別式上哭成淚人兒，而深情的米雪，一度還消失在螢光幕前，所幸經過2年的身心調適後，米雪終於重新站上舞台演戲，現年64歲的她至今未婚，米雪有時演戲，有時和姊妹們遊山玩水做公益，保養有術的米雪還是外界公認的美魔女，沒說還不相信她下個月即將過65歲大壽呢！

(中時新聞網)