【回憶殺】50歲資深女星金玉嵐，曾和胡曉菁、馬萃如組成少女團體「星星月亮太陽」，以一首環保歌曲《向清新的台灣說早安》闖出知名度，當紅時期還與師姐憂歡派對加入小虎隊的貨櫃巡迴演唱會，更拍攝經典電影《七匹狼》演藝成績上一層樓，單飛後她走偶像歌手路線，跨足電影、戲劇領域，是五、六年級生相當熟悉的女星，而她的情史也跟事業一樣輝煌，曾多次介入他人感情，最後為已婚的知名旅行社副董王柯逸民未婚產子，順利扶成正宮。

金玉嵐34年前就傳介入庹宗康和況明潔的戀情，後來又爆出和已婚的孫鵬走很近，遭影射是小三，不只如此，她曾和方文琳的前夫于冠華到北投溫泉泡湯，多次的緋聞都是和有另一半的男性。金玉嵐也和三立影視總經理張榮華交往過，無奈對方最後娶前藝人蘇麗媚，只好退出；後來輾轉戀上李國超，3年後分道揚鑣。

金玉嵐外型亮眼，緋聞也相當多。（圖／中時資料照）

金玉嵐雖然在情場上頻頻碰壁，仍然不放棄尋覓真愛，2006年與當時已婚的康福旅行社副董王柯逸民交往，3年後未婚懷孕產子，為了保護隱私，遠走到美國定居，王柯逸民也為其奔波兩地，2012年兩人公證結婚，順利從小三扶正。

資深女星金玉嵐。

自從生下寶貝兒子，金玉嵐便淡出螢光幕，專心當個家庭主婦相夫教子，昔日的緋聞男友也紛紛有了新歸宿，各自安好。

(中時新聞網)