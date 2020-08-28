台灣少子化、高齡化趨勢難以逆轉，根據國發會8月18日最新人口推估報告指出，預估2025年台灣就會進入超高齡社會，每5人有1位是65歲以上老人，內政部因應人口老化趨勢，大力推動無障礙住宅設計，主打友善居住空間，包括門檻需低於3公分以下、衛浴空間設置扶手等規範，以貼心細節規劃打造全齡化住宅，也成為全球未來建築潮流趨勢，如上櫃建商新潤興業(6186)土城暫緩重劃區指標建案「新潤心城」特別配合政府政策，在193戶住家之中爭取到10戶無障礙「全齡友善宅」，標榜全齡化空間設計，17~18坪空間規劃符合退休族需求，總價950萬元起，享低總價、高投報，自住置產皆宜，推出後創下高詢問熱度。

台灣邁入高齡化社會，全齡化無障礙設施成為新一代建築潮流，新潤興業看準其龐大市場需求，在今年首度揮軍至土城暫緩重劃區推案的「新潤心城」建築設計中，特別領先業界，向政府爭取規劃10戶無障礙「全齡友善宅」，標榜「家是一個照顧0~100歲的友善舒適空間，符合全齡居住需求」作為出發點，在土城暫緩重劃區相當稀有。

過去台灣尚未有太多建設公司重視全齡化友善空間，使民眾只能自行透過裝潢加裝補強，而「新潤心城」針對友善空間預先設想的「全齡友善宅」貼心規劃，將成為新一代建築潮流，也成為不動產的加分項目。

「新潤心城」的無障礙「全齡友善宅」規劃，不只適合高齡退休長者，居住空間規劃也相當適合出租給年輕單身貴族、頂客族作為置產投資標的，圖為3D示意圖。(業者提供)

為打造友善的無障礙住宅設計空間，內政部對於新建住宅細節要求嚴謹，自進門到客廳、廚房、衛浴設計，都有一定的法規規範來提升出入安全以及充足寬裕的輪椅進出空間，如玄關門檻需低於3公分、淨寬需大於90公分、直徑需大於120公分；浴室及廁所不得有高低差，淋浴間應設固定或活動式防滑座椅，馬桶側面牆壁需裝置L型扶手；廚房工作檯面高度應距地面高75~85公分，下方應留設至少65公分高容納膝蓋空間，方便輪椅使用者使用。

土城暫緩重劃區指標推案「新潤心城」特別向政府爭取的10戶無障礙「全齡友善宅」規劃，不只適合高齡退休長者，居住空間規劃也相當適合出租給年輕單身貴族、頂客族作為置產投資標的，且租客年齡層更為廣泛，租金投資報酬率高，規劃17~18坪1房2廳1衛，每戶總價950萬元起含坡道平面車位，以在地月租金行情2~2.1萬元換算，投資報酬率達2.53~2.65%，目前五大銀行1~3年平均定期存款利率僅0.77~0.79%，「新潤心城」投報率比定存高出3倍以上，適合提前作為退休宅置產並兼具投資收租效益，相較其他小宅投資有更充裕的資金規劃空間，可說是投資自住皆宜，因此創下高詢問熱度。

建材配備部分，除了符合政府官方對無障礙友善空間規定，「新潤心城」全棟規劃更再加碼貼心升級「心建築・新建築」購屋配套，從抗菌社區、氧生標配一應俱全，如標配淨化箱、全戶式除氯淨水器、透氣防霾紗窗驅逐PM2.5、細菌、病毒、過敏原；首創全台超淨化防疫抗菌，公設配備空氣清淨機、電梯空氣清淨機、臭氧機等，從公共設施、居住空間到建材配備，完整打造舒適健康氧生的「全齡友善宅」。

【新潤心城 基本資料】

投資興建：新潤興業股份有限公司(股票代號：6186)

建築設計：邱垂睿建築師事務所

結構工程：築遠工程張盈智

公設規劃：田田設計褚世宇

園藝景觀：大群設計黃皓如

廣告行銷：海鉅開發股份有限公司

接待中心：新北市土城區學海街、龍山二街交叉口

坪數規劃：17~37坪1~3房

每坪開價：43~45萬元

戶數規劃：193戶住家、4戶店面

貴賓專線：02-2263-7888

(中時新聞網)