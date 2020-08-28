新型冠狀病毒在2020年突然來襲，全球主要經濟體央行被迫祭出超強力寬鬆政策措施來對經濟伸出援手。但這卻在全球範圍內帶來了新的焦慮情緒，眼下，在各大發達經濟體，觀察人士都在擔心，央行無節制印鈔施放流動性的做法，會不會讓「高通膨」這只在過去數十年間似乎已經被關進牢籠的猛獸逃出生天？

至少，在相當部分觀察者看來，這是理所應當的結局，因為在疫情影響下，以聯準會為首的各國央行釋放現金流動性的力度和頻率皆為過去數十年所未見。但其反對者卻針鋒相對指出，疫情事實上進一步惡化了過去多年來已經如影隨行困擾著各國央行的通縮難題，而大量印鈔反而只是解決通縮危機的對症處方而已。

這場經濟界圈內人士的爭論舉出了從貿易到就業，再到社會保障領域的各種證據，但仍然是誰都說服不了誰。至少從眼下的數據來看，尚且看不到通膨上行的苗頭，但支持通膨升溫的「正方」仍然堅信，通膨並不不存在，只是時機未到而已，一旦機會成熟，它將會以猝不及防的姿態爆發，令各國央行措手不及。

問題在於，一旦通膨如預期來襲，各國政府及央行就必須在寬鬆政策上踩下急剎車，而之前，全球通過此舉所釋放的流動性已達20兆美元之多。更糟糕的是，勞工和消費者將不得不面對薪資縮水的困境，全球多達40兆美元的退休金基金更是會因為通膨的來襲而大受損失。

但是至今為止，上述擔憂還都是杞人憂天。許多國家近期的CPI(消費者物價指數)增幅仍為負值，而雖然債市數據所顯示的未來通膨預期略有抬頭，但是還遠遠達不到值得警惕的水平。這種時候大談通膨前景，就好比在久旱降甘霖之初就對可能發生水災的前景憂心忡忡那麼惹人嘲笑。按分析機構的預計，無論如何，通膨效應還都需要好幾年的時間才會在實體經濟顯現出來。

這就留下了一個新的問題：各國央行「放水」加印出的貨幣，在沒有立刻引發通膨洪水的狀況下，究竟都流到了哪裡？

根據古典經濟學理論，造成通貨膨脹的唯一原因就是央行向實體經濟領域發行了遠超過實際需求的貨幣數量，而這正是大家今年所一同看到的狀況，在全球許多國家，貨幣供應量增速都創下了歷史之最，並且它們也確實在各國近似「直升機撒錢」的運作中流入了消費領域，這與2008年上一輪經濟危機期間聯準會等央行加印的貨幣只是流向銀行和企業對其紓困有著根本不同。

一方面，美國等各已開發國家政府在疫情期間直接向公眾發放現金援助用以填補其損失的薪資收入，但另一方面，社會生產活動卻著實是因為疫情停了下來，這按照經典經濟理論，一定會導致市場上出現更多的現金和更少的商品供給，直接引發物價應聲上漲，但預期中的這一局面至少到現在為止還並沒有出現。

原因在於，經典經濟理論忽略的一點是，通膨的產生必須在現金持有者把持有的現金兌換成等價的商品或服務時才會發生學，而如果民眾把手中的資金用於其他目的，比如儲蓄、證券投資、購買不動產甚至僅是用於去槓桿償還債務，而非投入到消費領域，那麼通膨預期就不會兌現，而這，正是2008年經濟危機以來美國民間理財活動的新常態。

一個例子就是，在今年的疫情期間，美國股市在短暫下跌後又重入牛市週期，住房市場更是呈現反週期井噴，一些民眾也趁機使用政府發放的生活保障資金來償還信用卡等債務，但與此同時，疫情封鎖措施卻仍然阻礙了休閒消費活動的開展。換而言之，這些現金並沒有進步消費循環市場，所以預期中的物價通膨也就無從談起。

分析人士指出，這也就是貨幣供應與通膨之間並不能機械地劃上等號的原因。雖然聯準會印出了成噸的現金，但它們大部分都又回流到了資本市場當中，對於消費物價的影響微乎其微。雖然之後在疫情結束後，消費開支的抬頭確實會帶動物價略有回升，但是其能量強度卻仍是未知數。

事實上，美國及歐盟的收入援助措施確實幫助民眾穩住了錢包，但在前景不明朗的環境下，大家寧可把錢先存進銀行看著，於是令人吃驚的一幕就是，美國的居民儲蓄率在疫情期間不降反升。因為在此期間，餐館酒吧和娛樂設施關門謝客，航空旅遊等活動更是無從談起。即使在封鎖解除後，民間的謹慎情緒也會延續上相當一段時間，這意味著由消費推動的通膨短期內很難如預期爆發。

同時，美歐各國在疫情中累計的失業人口亟待更多時間消化，也同樣遏制了通膨上行。通常來說，勞動力供給趨緊的狀況會推動薪資上行，從而連鎖帶動物價上漲，但眼下在美國失業率仍高達他兩位數的狀況下，企業並沒有漲薪的動能，同時，經濟危機期間的產能閒置率同樣有待消化，商品價格因此面臨的通縮壓力也不致於立即消除。

這意味著通膨爆發這一可能性至少在當下仍然停留在紙面上，更不會達到迫使央行的寬鬆政策戛然而止，引發經濟「滯脹」的風險，在未來可預見的時間內，聯準會及全球同僚仍會維持超常寬鬆利率政策，繼續把成噸的現金輸入市場，在此背景下，大家能夠看到的，或許只會是股市、房價和貴金屬等投資資產的繼續瘋漲，而非日常生活物資的突然價格飆升。

(中時新聞網)