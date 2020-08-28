美國警察的槍枝訓練課程。

美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人警察從背後連開7槍，導致半身不遂，再度引爆美國反種族歧視示威抗議，質疑警察執法過當。初步調查報告顯示，布雷克車上有刀械，但仍無法說明員警為何要連續開槍。專家指出，美國警察面對嫌犯時連續開槍，除了腎上腺素爆發，過去的訓練也有很大影響，包括「一旦開火就不要停」、「一直到威脅終止為止」等訓練內容。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著美國警察執法過當的質疑聲浪四起，警察開槍制伏嫌犯的方式也受到檢視，是否有必要擊發這麼多次？嫌疑犯是否真的對員警造成威脅？

儘管員警在面對嫌犯時通常處在高壓狀態下，腎上激素噴發，讓他們有相應反應，不過受訓時的訓練也會造成影響。美國南卡羅來納大學（University of South Carolina）法律系副教授史托頓（Seth Stoughton）指出，教科書上的教法是，警察要持續開火，直到威脅終止為止。他說，警察受訓時，被教導在認為個人或他人生命、身體受到威脅時才使用致命性武器，他們被要求持續使用武器，直到對方不再構成威脅。

至於警察要擊發多少子彈才能「終止威脅」？完全要視當時情況而定，他說有時候擊發很多子彈是完全合理的事，但也坦承，在有些時候並不合理。

此外，受訓時員警也被教導「一旦開火就不要暫停」，而且要連續擊發，如果暫停來觀察現場狀況，可能會給嫌犯機會反擊。

另外，在法律上，員警擊發子彈的數量多寡並不重要，史托頓指出，在憲法第四修正案之下，員警一定有理由相信嫌犯對生命造成威脅，法院評斷的是員警的判斷是否合理，而非擊發的子彈數量是否合理。

警察在面對嫌犯的心理狀態也很重要，警察訓練顧問亞歷山大（Cedric Alexander）表示，在身處高壓的火力對抗情況下，焦慮、腎上腺素激發可能都會影響警察的判斷，他說有些警察可能因此擊發沒有必要的子彈，很多警察事後根本不記得案發當時自己擊發了多少子彈。

史托頓指出，有些警察事後作證時陳述自己擊發了3至4發子彈，但他們實際上開了10至11槍，「在高壓、腎上腺素爆發、心臟狂跳的當下」，警察根本不會數開了幾槍，他說當員警面臨立即危險時，可能只記得持續扣下扳機，直到大腦回過神來。

面臨生死關頭時，警察的心理狀態可能也和訓練經驗、自信心強度有關，史托頓表示，員警一旦對於徒手用武力制伏歹徒沒有把握時，就會訴諸武器，這種情況通常發生在不知道對方是否有火力、以及缺乏自信的時候，他說不要小看恐懼感對警察是否訴諸武器的決策所帶來的影響。

史托頓說，警察在受訓時，有關武器的課程遠比其他技能來得多，而且幾乎沒有受到足夠的徒手制伏訓練，缺乏這類訓練可能導致員警更依賴使用致命武器，因為他們在這方面比較有自信，史托頓認為，當警察愈熟悉徒手技巧，他就愈不需要訴諸武器或槍枝。

(中時新聞網)