台灣大學公共衛生學院和彰化縣衛生局所做的「萬人血清抗體檢測報告」今（27日）公開。記者會中彰化縣衛生局長葉彥伯揭露4841人檢驗結果，陽性率為萬分之8.3，證實台灣相當安全。不過資深媒體人周玉蔻卻對報告內容的輕描淡寫不買單，並揪出4疑點酸說：這樣就過關了喔？

彰化縣局長葉彥伯在會中指出，從彰化新冠肺炎血清抗體報告的結果可以得出，高風險感染族群的陽性率僅為萬分之8.3，證明台灣社區相當安全，也證明指揮中心的政策是有效的。不過周玉蔻卻在臉書上痛批，結論是台灣社區很安全，「不是廢話、白忙一場嗎？！」

周玉蔻接著說，血清抗體報告口徑一致順時中，其中學術倫理審查、經費科目、經費來源、及被測試者知道不知道「硏究」目標等等，通通輕描淡寫。讓她直呼「這樣，就過關了喔？不會吧。」

彰化縣政府與台灣大學公共衛生學院攜手，展開全台唯一的新冠肺炎萬人血清抗體檢測，今天公布研究報告。（本報資料照片）

周玉蔻在文末也點名前立委、林靜儀醫師協助釋疑。而林靜儀也在記者會後於臉書上點出普篩報告的4個疑點：

1. 林靜儀針對葉彥伯所說，若該研究是以「2至3月疫情高峰期」的高風險者為主要研究者，表示「那八月份還不斷被叫去抽血的七月返國個案，是另一個研究 嗎？如果不是，那今天報告的研究到底是做完了沒？」

2. 林靜儀指出，詹長權教授曾表示「檢體採集都是彰化縣做，學術單位需要做分析經過審查，這類IRB就在校長室。」她提出質疑「所以到底有沒有送過IRB?？」意思是跟校長說好、跟縣政府說好，研究資料就可以取得了嗎？

3.林靜儀質疑，詹長權稱該計畫是2月5日時，「由教育部和科技部合起來的研究計畫」，可否說明原來的計畫名稱為何？由哪個單位審核？又是否有事後追加或是事後變更？

4.在報告尾聲，葉彥伯提到「對疫苗發展的價值」，林靜儀認為，這種牽涉到疫苗研發、生技產業的重要研究資料，是否有充分告知受檢者他們的血液會被 哪些機構甚至廠商 使用？畢竟這是由國家最高學術機構與地方最高衛生指導機關合作計畫，研究倫理不是這麼隨便可以帶過的吧？

(中時新聞網)