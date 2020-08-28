趙秀愛、朴瑞元不僅互相取關，還各自刪去社群網站上的恩愛合照。(取自趙秀愛IG)

韓國超人氣美女主播趙秀愛，外型亮眼，有「主播界的孫藝珍」之稱，2018年帶球閃嫁大13歲斗山集團會長長子朴瑞元，宛如灰姑娘嫁入豪門的情節，轟動韓國演藝圈一時。然而這段豪門婚姻才維持不到2年，近日就因朴瑞元一個可疑舉動，引來了婚變揣測。

現年28歲的趙秀愛，當年帶球閃嫁大13歲富二代朴瑞元，一度引發話題，而她在嫁入豪門後，也火速辭去電視台主播工作，選擇當全職主婦，專心在家相夫教子，還時不時在社群網站PO出與老公恩愛合照，與外界分享她幸福豪門生活。

未料趙秀愛結婚不到2年，就被眼尖的網友發現這對夫妻好像怪怪的，不僅互相取消關注對方的社群帳號，還刪掉了彼此合照，此一舉動也讓韓國網友瘋狂猜測趙秀愛婚姻亮紅燈，婚變之說瘋傳。

趙秀愛當年踏入主播界，憑著出眾的美貌，獲得大批粉絲支持，未料她進入電視台工作不到3年，就辭職嫁豪門，昔日言行也被起底，曾說過老公就算不會賺錢也沒差，讓她因此遭韓國網友酸爆「終極目標達成」、「是嫁給錢吧」。

(中時新聞網)