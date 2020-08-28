基隆大武崙沙灘地標危老，剝落水泥恐塌砸遊客。（吳康瑋攝）

基隆大武崙沙灘地標危老，剝落水泥恐塌砸遊客。（吳康瑋攝）

基隆市大武崙沙灘入口處附近，有一個寫著「大武崙澳仔漁村」的地標，但因為年代久遠，整體地標及下方支撐梁柱都顯得老舊破損，更常有水泥剝落，還有許多不知情的遊客在下方烤肉，危機重重，對此，當地內寮里長嚴福神指出，已有許多遊客、居民向里辦公室反映，希望可以將這老舊、安全堪慮的建物盡速拆除，而市府指出，該拆除案將在8月底發包，9月底前拆除，避免遊客發生危險。

交通部北觀處、基隆市政府觀光及城市行銷處、安樂區公所及立法委員蔡適應等於26日現場會勘，蔡適應指出，目前地標確實有出現危老問題，經各單位討論，基隆市政府將會盡速辦理拆除事宜，並實地改善外木山、大武崙沙灘的景觀，展現沙灘的全新風貌。

嚴福神指出，地標所在位置為市府的土地範圍，但因為年代久遠，也無法查出建造者為哪個單位，並且因為老舊破損，四周都有水泥剝落的情形，已出現立即性的安全疑慮，尤其下方仍有不少民眾會前往戲水、烤肉，若遭剝落的水泥砸到，後果不堪設想，他希望觀銷處儘快拆除避免發生危險；議員莊錦田也指出，該地標拆除後，在未來地標的規劃上，建議可以納入地方的意見後再來施做，對地方及觀光人潮都會有幫助。

現場遊客仍有不少遊客嬉戲，一名王姓遊客表示，近期因為天氣炎熱，大家都喜歡到大武崙沙灘戲水，有的時候也會選在岸邊烤肉，地標下方因為有遮蔭較涼爽，因此會在這烤肉，不少遊客都有看到水泥剝落的情況，但沒有警覺到危險性。

(中時 )