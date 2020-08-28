西南氣流增強，全台降下大雷雨，除了南部，就連宜蘭也淹大水，究竟這樣的天氣要持續到何時，臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》也指出關鍵，表示必須要期待「梅莎」愈強愈好。

《台灣颱風論壇》表示，若要期望好天氣回歸，就必須期待菲律賓東方的低壓「94W」愈強愈好，這樣才能把西南風都導過去，雨勢才會緩和。

《台灣颱風論壇》提到，28日西南風仍然會持續進攻，中南部雨勢雖不會跟前兩天一樣猛烈，但依舊躲不過下雨，北台灣的午後雷陣雨也會繼續囂張。等到「94W」變強後，西南季風就會被牽引過去，台灣雨勢也能因此緩和。而「94W」預估會成增強為颱風「梅莎」，隨著路徑明朗，未來將會直接往日韓前進，對台灣不會有影響。

至於「梅莎」北上後，還會不會有西南風，《台灣颱風論壇》補充，還是要到時候再觀察，不過就算屆時有西南風，也不一定會對著台灣吹。

(中時新聞網)