趙少康、尹乃菁。 （取自觀點直播）

對於八二三砲戰歷史，資深媒體人趙少康指出，毛澤東說打蔣艦不打美艦，葉飛一打蔣艦，美艦就掉頭往台灣方向跑了，連大陸都很驚訝。

尹乃菁指出，台海之間一有戰事，或是在大陸一有戰事，美軍就來馳援？歷史上從沒有發生過。美國如果不是珍珠港事件，也沒有要參戰

趙少康表示，二戰時美軍也沒有派軍隊到大陸幫忙打日本，有派顧問，武器、飛機有。至於八二三砲戰，美艦與國軍軍艦原本一起護衛，毛澤東說打蔣艦不打美艦，葉飛一打蔣艦，美艦就掉頭往台灣方向跑了，連大陸都很驚訝。

尹乃菁認為，大陸在測試美國是否有決心防禦台灣，甚至華府一直勸蔣中正放棄金馬。

趙少康補充，美軍派部隊來亞洲，都把自己搞得蠻慘的，而馬英九是強調要避戰，主政者可以說雖然兩岸緊張，但做最好防備。

編按，根據雷英夫在《海峽評論》2020年3月號，以「八二三砲擊金門內幕」撰文指出，9月8日中午12時43分，美蔣海軍聯合編隊抵達金門料羅灣港口，運輸船開始在碼頭卸下補給物資。毛澤東立即下達了開火的命令，沒想到一開砲，美艦丟下蔣艦及運輸船隻不顧，掉頭向台灣逃去。

(中時新聞網)