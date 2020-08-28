根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基28日凌晨爆料，原定28日進行的3場季後賽將會延期進行，重點是NBA球員已經同意繼續打完本季，最快可能在美國時間29日重新開打，但也不排除等到30日以後才正式宣布重新進行剩餘季後賽。

28日宣告延期的3場季後賽分別是暴龍與塞爾提克的東區準決賽G1，以及金塊與爵士的西區季後賽首輪G6、獨行俠與快艇的西區季後賽首輪G6，加上27日突然宣告不打的3場，目前已有6場例行賽延期，主因是抗議布雷克槍擊事件。

《The Athletic》記者查拉尼亞跟著爆料，除了強調NBA球員與聯盟已經同意打完今年季後賽，且鎖定在29日重新開打，更表示NBA正在尋求全新且有效率的方式繼續進行社會正義宣言，不會只是繼續在賽前單膝下跪表達抗議訴求。

另外《Yahoo Sports》資深記者海恩斯報導，跟昨天晚上相比，包含湖人「小皇帝」詹姆斯在內的一些球員立場，在今天產生很大改變，主因是他們打完剩餘本季賽事比較符合他們的最大利益，或許講白一點，就是他們昨晚太過激動了！

(中時 )