葉仁德表示，年約60多歲街友26日到溪美里居住，他發現這名街友臉上、身上有著大片皮屑（葉仁德提供／戴上容新北傳真）

三重區溪美里長葉仁德在三重區小有名氣，據地方人士表示，葉仁德有著大砲、直接的性格，總是嚴格要求區公所處理里內事務，是三重特立獨行的里長之一，葉仁德表示，他是「刀子嘴、豆腐心」，民眾只要一通電話，他立刻變身外送員送餐，帶里民看醫生，甚至到路邊抓違規丟垃圾的業者的直播主。

葉仁德說，常常有不肖業者趁著深夜亂丟垃圾，他日前聽到里民通報，深夜一兩點守著髒亂點堵亂丟垃圾的業者，並大聲喝令業者收回垃圾，最後開啟直播現場直擊，不肖業者只好怒罵髒話乖乖將垃圾收回，正義的行為令里民直呼感謝！

葉仁德表示，年約60多歲街友26日到溪美里居住，他發現這名街友臉上、身上有著大片皮屑，街友還不停的來回抓癢，很不舒服的樣子，附近里民也感到人心惶惶，因此他趕忙聯絡三重區公所社會課幫忙安置，該街友得知後不斷向他道謝。

此外，里內有一個自稱洗腎的婦人總是致電到葉仁德里辦公室，要求葉仁德買便當、飲料和家庭用品，葉仁德「刀子嘴豆腐心」，嘴巴雖然頑皮說「不要」，但總是腳勤得為婦人購買用品，直到有一天婦人沒打電話給葉仁德，葉仁德察覺有異和鄰居們前往查看報警，才發現婦人倒臥家中離世，葉德仁感慨地說「我可能是她最後一個有接觸的人」。

在地里民表示，三重地狹人稠共有119個里區，葉仁德是「大砲型」里長，總是嚴格要求公部門執行里內事務，部分里民很懼怕他，卻也很尊敬他，里民說「其實不管如何，可以解決事情的都是好里長！」。

(中時 )