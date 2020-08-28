好市多生鮮食品廣受歡迎，不少民眾趨之若鶩，有網友買了「戰斧牛排」回家後就這樣忘在冰箱冷凍庫1年，直到昨天才想起來，不知道還能不能吃，照片曝光讓網友全看呆，直呼「熟成啦」，但不少網友表示其實是可以吃的。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，表示自己把戰斧牛排忘在冰箱一年，直到現在才想起來，拿出來一看卻發現顏色變得相當奇怪，忍不住發問「這樣還可以吃嗎」，更強調自己有用真空包裝冷凍。

有女網友把好市多買回來的戰斧牛排忘在冰箱冷凍庫一年，拿出來整塊黑化，直問「還能吃嗎」 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友一看照片全部傻眼，紛紛留言：「整塊黑化」、「恭喜你乾式熟成成功啦」、「那台是冰箱，不是時光機」，但不少內行人紛紛給答案：「可以吃」、「整塊變黑就肉缺氧而已，放半小時就好了」、「退冰吸到空氣就恢復了」、「有真空包裝，看起來封得還不錯，放心吃吧」、「放冷藏放個兩天，要吃要煎前放在常溫兩三個小時讓他退溫」、「一直有保持冷凍沒有失溫的話，一年左右沒有問題的」，不過還是有不少網友質疑「應該可以吃，但我不敢吃」、「先準備好健保卡」。

(中時新聞網)