國泰金控自推出「金融創新實驗室」計畫，經歷全球400多家、大規模新創海選結果後，宣布9家具備規模潛力的新創企業，將與人壽、銀行、產險等子公司協同合作；其中，有4家已被鎖定，可望技術落地、進行下一階段合作，國泰甚至將投資「入股」列為更進一步合作關係的選項。

國泰金控資深副總孫至德表示，國泰海選出9家新創後，完成概念性驗證(POC)的比例接近7成，達成率高於企業籌辦加速器、POC兩、三成的市場平均；他強調，概念性驗證的成果沒有成功或失敗，重點是子公司與新創企業的切磋琢磨，累積實戰經驗，加速推動集團數位轉型。

而國泰有意進行下階段合作有其中4家新創公司，技術落地、入股投資機會皆非常大高；這四家新創分別是美國的Amenity Analytics，主攻自然語言處理（NPL），分析資本市場情緒、提升投資部門研究效率；美國BehavioSec是生物辨識安全防護，提升登入場景更安全的保護；ClearQuote以車險圖片定損，實現即時車損估值；Lunit可以AI輔助醫生判讀X光片，提升體況風險評估與判讀效率。

孫至德表示，精選過後的新創公司「入股」絕對在考量之內，入股不僅讓雙方互動更有幫助，未來還能參與新創的成長能量，財務報酬固然重要，但不是第一優先考量，也不必爭取主導權。

「國泰金融創新實驗室」為國泰金控創新計畫，透過數數發中心與集團子公司盤點科技創新需求、全球招募篩選、概念性驗證，透過實作導入全球創新科技。國泰預計於今年第4季啟動第二期「國泰金融創新實驗室」計畫，持續提升國泰在數位數據與技術的全球視野。

(中時 )