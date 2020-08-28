屏東縣檢驗中心成立「異味汙染物官能測定室」，聞臭師測定前要先通過嗅覺測試，休息半個鐘頭後才能檢驗。（潘建志攝）

屏東縣檢驗中心成立「異味汙染物官能測定室」，27日揭牌，9月1日正式啟用。（潘建志攝）

屏東縣檢驗中心「異味汙染物官能測定室」27日揭牌，9月1日正式啟用，將提升縣內異味汙染物的取締效率。測定室有20名「嗅覺判定員」（又稱聞臭師），未來將由他們負責為屏東的空氣品質把關。

屏東縣環保局每月都有300多件的異味陳情案，包括畜牧場、工廠、餐飲店等，過去異味官能測定只能委由高雄民間業者代檢，常因時程安排及送件往返，容易錯過稽查時機，縣府因此決定自行成立測定室。

檢測採「三點比較式嗅袋法」，由環保局採樣「臭氣」樣品，檢驗中心將樣品以純淨空氣稀釋10至10萬倍不等，再由6名聞臭師在特定環境中測定，最後結果經數值分析後，交由環保局判定是否有違規。聞臭師只分辨有無異味，而非香不香、臭不臭。

衛生局技正沈雪麗訓練後也成為聞臭師，他說，只要年滿18歲無嗅覺障礙者就能勝任。每次測定前要先通過嗅覺測試，休息半個鐘頭後才能檢驗；當天不能吃辛辣食物，不能感冒鼻塞、不能化妝，隨時要保持最佳狀況。

縣府環保局長顏幸苑說，去年屏東縣共稽查了200多件異味案件，開罰了19件，測定室成立後能大大提升檢測效能。過去稽查檢測經費1年500至600萬元，測定室成立後預估能省下300至400萬元。

(中時 )