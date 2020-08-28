屏東縣政府27日舉辦「勝利星村營運品牌徵選說明會」，針對歷史建築、園區營運現況、未來規畫等進行說明。這次勝利星村創意生活園區開放最後一批23戶修繕完成的歷史建築進行營運徵選，吸引上百家品牌、逾300名民眾參與，非常熱門。

勝利星村園區面積約11公頃，保留官舍高達90％以上，是全台少見街廓保存良好的眷村，2007年登錄為歷史建築。其中勝利園區的49棟眷舍經縣府修繕後，已分3梯次租出，目前有餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、表演藝術、旅宿業等不同類型產業進駐，成為屏東市熱門景點。

這次勝利園區釋出最後一批23戶歷史建築進行營運徵選，因此報名狀況超乎預期。產業類別包含餐飲、民宿業、生活工藝、文創類，其中高屏在地品牌約佔8成，有許多優良品牌、知名老牌食品公司、連鎖企業、文創相關藝術基金會等，28日起開放徵件，徵選作業時間1個月。

文化處長吳明榮表示，在已進駐眷村的品牌店家努力下，讓外界看見園區多元的可能性，所以這次徵選報名情況特別踴躍。希望未來園區能有更多店家進駐，有更強的能量，成為屏東市區的文化觀光核心。

(中時 )