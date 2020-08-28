知名網紅「館長」陳之漢今(28日)凌晨突然在臉書上開直播，一打開畫面怵目驚心，竟是他在健身房林口店外遭人連開3槍，造成右手、右腳中彈，一旁更傳出館長員工氣憤對話：「上次告性騷擾的那個啦！」

館長凌晨突遭槍擊，消息震驚各界，有一位自稱是護理師的網友在PTT八卦版專業分析館長傷勢，「阿館腳部中彈的地方影片不明顯，手腕中彈的部位直接貫穿傷口也好處理，局麻完幾針就，結束了。」

這位鄉民護理師更爆料館長「傷到爆炸」內幕，因為他估計館長接下來至少3個月不用健身了，這對一個持續高重度重訓的人影響很大，可能暴肥亦可能無法再推像現在一樣的重量。此外，這位鄉民還認為從館長被開槍的部位在四肢而非軀幹來看，對方挑釁意味甚濃。

館長陳之漢今(28日)凌晨2時許，在成吉思汗健身房林口店外遭到槍擊，被連開3槍造成右手右腳中彈。館長被槍擊倒地這驚悚一幕，也透過直播鏡頭全放送，只見館長不停哀嚎，臉色痛苦地說：「如果這次我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神。」還拜託大家照顧他老婆小孩與媽媽。

(中時新聞網)