館長陳之漢28日，大約凌晨2點，在位於林口的成吉思汗健身俱樂部旗艦店遭到槍擊，嫌犯當時連開3槍，館長中槍倒地後立刻開直播，表示他若不幸死亡，希望大家可以幫忙照顧他的妻子與小孩，且影片中館長也提到，開槍的人疑似是上次騷擾他的人。根據了解，警方表已有一名23歲劉姓男子投案，並表示要等律師到場才肯說話。

(中時新聞網)