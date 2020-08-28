「館長」陳之漢當街遭開槍 疑似兇嫌帶槍自行投案 04:182020/08/28 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「館長」陳之漢當街遭開槍 疑似兇嫌自行投案（截自館長直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢28日，大約凌晨2點，在位於林口的成吉思汗健身俱樂部旗艦店遭到槍擊，嫌犯當時連開3槍，館長中槍倒地後立刻開直播，表示他若不幸死亡，希望大家可以幫忙照顧他的妻子與小孩，且影片中館長也提到，開槍的人疑似是上次騷擾他的人。根據了解，警方表已有一名23歲劉姓男子投案，並表示要等律師到場才肯說話。 (中時新聞網) #館長 #中槍 #投案 #陳之漢 #當街 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 「館長」陳之漢深夜路邊遭連開3槍 倒臥血泊緊急送醫 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 「館長」陳之漢當街遭開槍 疑似兇嫌自行投案 - 社會 七夕高雄淹大水 清純女大生揪男友上摩鐵 69奮戰下巴脫臼了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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