小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】安心旅遊16億挹注 撐到9月底

交通部觀光局7月推出安心旅遊補助，因國旅大爆發，補助恐提前喊卡，交通部積極向行政院爭取加碼。行政院發言人丁怡銘昨表示，行政院副院長沈榮津前天與交通部會商，初步盤點出紓困2.0外國人來台旅遊補助16億元可用於安心旅遊，預計至少可支應到9月底。

【2】國民黨背水一戰 黨產條例釋憲今揭曉

台北高等行政法院3合議庭7位法官，因審理黨產會、國民黨間多起行政訴訟案，認為黨產條例有違憲疑義，裁定停審並聲請釋憲，由於釋憲案涉附隨組織、不當黨產認定，引各界關注；經司法院大法官召開辯論庭後，定28日下午4時於憲法法庭宣示解釋文，不管結果合憲或違憲，未來停審案件都將重啟審理。

【3】美售台800億魚叉飛彈 選前宣布

據軍方消息人士說，我向美採購岸置魚叉飛彈軍售案，美方可望於11月總統大選前宣布。為配合成軍，海軍的海鋒大隊將擴編為指揮部，指揮官定編為少將，海鋒大隊現有7個中隊，大隊長為上校；蔡英文總統對擴編非常支持，全案已被列為海軍最優先的軍事投資項目。

【4】控新文化養網軍 王淺秋判免賠

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋在今年總統大選期間，指控駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」領政府補助培養網軍，還開課教導「假扮韓粉」，遭基金會提告求償百萬。台北地院認為，基金會臉書確實有相關圖文，王的言論內容基於公益，屬可受公評公事，判她勝訴免賠，可上訴。

【5】備戰台北市長 蔣萬安動起來

國民黨立委蔣萬安近日跨出中山松山選區，在士林北投區設立服務處，更將於9月與北市議員、企業家餐敘，似在暖身備戰北市長，多位藍委為此感到振奮，讚許蔣萬安是台北市長的一時之選，看好他有機會自黨內提名勝出。

(中時新聞網)