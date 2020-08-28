台東凌晨01：59芮氏規模3.7地震 最大震度3級 04:412020/08/28 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 28日1時59分台東發生芮氏規模3.7地震，地震深度19.8公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，28日1時59分台東發生芮氏規模3.7地震，地震深度19.8公里。 震央位於台東縣政府北偏東方66.6公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時新聞網) #59 #芮氏規模 #3.7 #台東縣 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 「梅莎」颱風最快明天在家門口生成 路徑曝光 - 生活 台女懷孕9個月陸籍先生來不了 陳時中：她可以過去 - 生活 何時才能結束暴雨？氣象論壇揭意外關鍵：「梅莎」越強越好 - 生活 颱風「梅莎」最快周六生成 西南風影響 今南高屏大雨特報 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。