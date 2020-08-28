地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，28日1時59分台東發生芮氏規模3.7地震，地震深度19.8公里。

震央位於台東縣政府北偏東方66.6公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)

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