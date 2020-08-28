館長陳之漢28日凌晨2點，在自家林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店遭到槍擊，嫌犯連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，倒地後立刻開直播，表示若出意外，希望大家照顧他的妻兒，而他也在影片中提到，開槍的疑似是「上次告性騷」的人，但是否為同一人，仍有待警方調查。

本月16日館長開直播時，曾提到被男客人性騷擾，指對方「就摸我的胸部、摸我的手」、「手沒有停過」、「在那邊摸我5分鐘」，館長當下並沒有讓對方難堪，但在直播回顧這段經歷時，坦言相當不舒服，籲人與人之間應該互相尊重，強調被騷擾是單一個案，也請大家不要討厭同性朋友，同時也警告「以後貿然靠近我，我絕對一拳下去」。

館長表示，性騷事件大約發生在本月初，半夜做完訓練前往器材區，這時一名男會員走過來拉住他的手，雖然當下感覺不太好，但仍禮貌詢問對方有什麼事，但這位男會員不斷來回摸自己，邊摸邊回答「沒有啊，我看你來的啊」、「我就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛」，當下被對方摸了大約5分鐘，內心其實不太舒服的館長，也在直播指出「我相信今天任何一個人，不認識的人，去拉你、碰觸你的身體各位都會感覺到不舒服」。

本月15日凌晨，再次遇到這名男會員，一樣被拉住手臂，一開口說要退費，館長則回答「退費需至櫃檯經作業流程辦理」，想不到這位男會員開始大小聲，控健身房業務不服務他，甚至差點對健身房員工動粗，嗆聲「你推我，我要告死你們，我不會再來了」，館長說要叫警察，對方隨即跑走，仍不斷喊「告死你們」。

(中時新聞網)