基隆放水燈遊行改車隊遶境，並將實施彈性交管。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

傳承第166年的庚子雞籠中元祭於18日（農暦6月29日）在基隆主普壇將「起燈腳」點亮老大公燈，宣告百年祭典正式展開，其中，每年吸引大批信眾前來參加的「鷄籠中元祭放水燈遊行」今年因為疫情影響，改為車隊遶境祈福於9月1日辦理，市府文化局指出，遊行當天市區道路仍維持通行，但將進行號誌彈性交通管制，請民眾記得戴上口罩再來參加。

針對疫情造成多項大型活動取消，今年輪值主普聯姓會白姓、童姓宗親會11日與文化局開會討論因應辦法，其中，文化局提醒民眾這次遶境祈福將不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台、觀眾席、不進行市區封街管制，以避免疫情擴散。

文化局長陳靜萍指出，遊行當天隊伍從仁三路（愛三路至愛五路）及愛五路（仁二路至仁三路）之間路段行進時，將逆向前進，請非遊行的車輛，在當天晚上7點30分到9點整之間，避免進入上述路段。

另外，針對八斗子望海巷放水燈的活動，陳靜萍指出，將依往年方式進行交通及人流管制，從晚上9點起到凌晨12點為止，將會在台 2 線（平浪橋－八斗子車站）進行封路管制，限大眾運輸車輛及持有通行證明車輛管控放行。她說，今年不開行往望海巷放水燈會場免費接駁公車，請市民付費搭乘公車處 103基隆客運 791 及1051 路線前往。

她指出，望海巷放水燈會場返回的市區公車，也請民眾付費搭乘，由公車處行駛3路線（103、201、203）皆於望海巷停車場晚上11點整發車；當天公車處也將於總站增開4路線（302、402、505、602）收費夜間公車，都將在晚上11點45分從總站發車；望海巷停車場往台北方向 ，則增開三線直達車（國光客運1813、大都會客運2088、首都客運 1579）於晚上11點發車；台鐵局於當晚11點50分增開一列車基隆到樹林的間區間車，途中民眾搭乘大眾運輸工具，請務必帶好口罩。

(中時 )