大雨釀災，新北市瑞芳區台2線79.9公里處於27日下午1點半左右在基隆往宜蘭的方向，驚傳一起嚴重車禍，新北市瑞芳警分局接獲報案指出，有一輛基隆客運，因天雨路滑，駕車操作失誤，不慎擦撞停於路旁基隆工務段工程車，造成吳姓及陳姓2名施工人員受傷，警方立刻轉請119前往救護，並分別將兩人送往基隆長庚醫院及衛生福利部基隆醫院治療。

據了解，該肇事的蕭姓客運司機指出，自己在行經台2線79.9公里處時，外面下著大雨，而接近工程車時，因為煞車失靈，才會一頭撞上前車，現場散落大量玻璃碎片。2名被撞的傷者，待救護人員趕抵後，發現吳男多處撕裂傷，並且手腕被撞到變形，而陳男則有出現胸悶、胸痛等情形，立刻將二人送往醫院救治，所幸2人意識清楚，暫無生命危險，所幸公車上無人受傷，乘客另搭接駁公車離開，而詳細肇事原因，仍待警方調查後，再進一步釐清。

(中時 )