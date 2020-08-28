當時豆漿店已經開始營業，所幸未波及到客人，但當時店內共有3名員工，造成1死2傷悲劇。(吳建輝攝)

據了解，疑似是員工換裝瓦斯通不慎，點火瞬間燃燒造成大火。(吳建輝攝)

火勢集中在烹煮區，警消很快就將現場火勢控制住，不過在烹飪區地板上發現1名男子，但已經燒成焦屍。(吳建輝攝)

今天凌晨4點左右，彰化縣員林市莒光路與靜修路口上一間豆漿店發生大火，當時現場有3名員工在店內工作，疑似是員工換裝瓦斯桶不慎，點火瞬間燃燒造成大火，現場1名20歲巫姓員工來不及逃遭火吻，被燒得焦黑當場死亡，另2名分別61歲的陳姓及39歲阮姓員工，臉部、手部等分別受到1至2級燒燙傷，皆送往員林基督教醫院急救，而詳細的起火原因還有待警消調查釐清。

這起事件發生在今天凌晨4點，員林市莒光路與靜修路口上一家永和豆漿，因起火地點發生在鬧區，警消不敢大意，獲報後派鄰近共4個分隊共10輛消防車、22名消防人員前往搶救，火勢在不到10分鐘就獲得控制，但現場發現一具已經燒成碳黑的焦屍。

消防人員表示，當時豆漿店已經開始營業，抵達現場時發現火勢集中在烹煮區，隨即拉水線灑水灌救，並將現場２名陳姓、及阮姓工作人員救出後送醫急救，不過火勢獲得控制後，在烹飪區地板上發現1名男子，但已經燒成焦屍。

而該路口去年才發生重大車禍，一輛休旅車與小貨車發生擦撞後，衝撞進同一家豆漿店，共造成10人輕重傷；附近居民也表示，這家豆家店真的是多災多難，老闆平時待人親切，沒想到這種憾事接連發生在他身上。

(中時 )