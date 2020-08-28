國立臺灣海洋大學協助海大附中於109學年度開設一班普通高中班「海洋科技人才培育實驗班」，打造高中職3年與大學4年（3＋4）海洋科技人才培育模式，並於26日召開合作座談，校長許泰文表示，實驗班將以實驗教育精神設計學生應修習課程內容，除修習普通高中部定課程外，校訂必修開設「海洋科學概論」、「海洋科技導論」強化學生海洋素養，另於特殊需求領域課程（實驗課程）設計生物科技類及工程科學類兩類特色課程，奠定學生探索海洋領域之基礎知能。

許泰文指出，國立基隆高級海事職業學校申請改隸附屬學校一案，經教育部核定，自今年8月1日起，正式成為本校附屬學校，更名為「國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校」（簡稱海大附中），並獲教育部核定，將於112學年增設「海洋科技人才培育專案」學士班，單獨招收35名學生，他相信，將可吸引海大附中「海洋科技人才培育實驗班」及他校優秀高中生，進入本校的環漁、養殖、食品、海洋生物科技、商船、輪機、海洋工程等學系，進一步培育台灣的高階海洋學術人才與海洋產業人才。

許泰文指出，海大與海大附中皆以海洋為學校發展重點及特色，兩校所設學科可對接，除課程發展緊密連結外，兩校師生也將有更多成長及交流機會，透過教師社群發展、學生體育活動及社團交流等多樣形式，促進教育品質提升，例如：配合12年國教課綱落實多元選修，海大附中養殖科藉由校訂選修課程「養耕農場經營」打造「魚菜共生」農場，與本校海洋生物科技學系師生技術交流，積極規劃妥適空間，讓魚菜共生系統進入規模量產機制。

此外，許泰文說，兩校校地緊鄰，更可展現資源共享優勢，包括學校圖書館藏等硬體資源，均可讓兩校師生互相共用，達到資源效益最大化，而在海大附中改隸後，海大充分發揮大手牽小手的教育精神，引領海大附中大步向前，並針對課程發展、教師成長、學生學習三個面向進行討論，在課程發展方面，海大將協助附中在其基礎及海洋專業課程之規劃；在教師成長方面，則協助附中教師教學方法及技巧之提升；至於學生學習，也將提供附中學生一定時數之學習諮商與輔導。

許泰文強調，自己相信，未來，教學成效提升及資源整合共享效益，指日可待；更重要的是，海大將深化學生海洋專業知能，擴展海洋國際視野，所建立完善的國家海洋人才培育機制。

(中時 )