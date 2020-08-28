近期最夯話題非「水族館」莫屬！來自日本的最美水族館「Xpark」，8月在桃園市青埔開幕，緊鄰在旁的新開飯店，也以海洋為主題打造住宿體驗，吃喝玩樂一網打盡，今夏不來一趟就遜了！

來自日本橫濱八景島、首座海外直營的Xpark，究竟有什麼魅力？讓門票開賣首日，就因搶票造成網路當機；實際走訪一趟，的確顛覆台灣人對海生館、水族館的記憶。Xpark團隊擅長運用燈光、互動科技營造氣氛，就連溫度、溼度、氣味及聲光都經過縝密計算；走入不同展區，有如一幕幕劇場，讓遊客身歷其境，跳脫單純透過壓克力玻璃觀賞水族生物的刻板印象。

巨型水槽採自然光照，閃耀的銀鱗鯧魚群，配上日本作曲家久石讓的音樂，讓人感到十分療癒。（圖／于魯光攝）

沉浸體驗 繽紛魚群伴游

從票口進入暗黑隧道，一束柔光劃開黑幕，映入眼簾的是一百八十度環景設計的「福爾摩沙大水槽」，實際模擬了台灣海峽、巴士海峽及東海的生存環境；六千隻銀鱗鯧魚， 在自然光照射下閃耀著，而罕見的深海魚種，包括出沒於台灣東岸的雪花鴨嘴燕魟、俗名「犁頭鯊」的龍紋鱝，也在繽紛的光影投射中悠游自如。

「Xpark」獨家引進現存體型最大的甲殼動物「甘氏巨螯蟹」，最長可達4公尺。（圖／于魯光攝）

接著，踏進攝氏三十五度的「雨林探險」區，嘩啦啦的落雨聲伴隨雷鳴，迷濛霧氣增添了神祕感；此區以剖面方式展現雨林生態，像是陸地上快速穿梭的爬蟲類光影，與水中的帝王魟、亞洲龍魚、南美短鯛等，讓人猶如置身熱帶雨林。而在進入「深海尋祕」區後，氣溫逐漸下降，四周的曲面玻璃中，環繞著獨家引進的甘氏巨螯蟹、大王巨足蟲、盲鰻、冰海精靈等，讓人彷彿潛入高壓、冰冷、黑暗的海底，一揭深海的神祕面紗。

調皮的海豹在「寒帶行凍」區環繞著流冰上下游竄。（圖／水族館提供）

人氣最高、最具話題性的「癒見水母」區，則有各色虹光灑在透明的水母身上，搭配無邊的鏡面設計，創造出奇幻氛圍，還有有趣的「水母實驗室」，展示了鮮為人知的水母成長與生活歷程。

繼續往寒冷的雪白境地前進，來到企鵝與海豹的家。調皮的海豹繞著流冰上下游竄，麥哲倫企鵝則會俏皮地漫步在透明的空中走道，不時帶給遊客驚喜。

來到「虛實互動」區，遊客可在現場的平板電腦上，透過益智遊戲與彩繪軟體，組合出海洋生物，並投射到牆上的虛擬海洋中。（圖／于魯光攝）

企鵝的水中隧道，一路通往與日本咖啡連鎖店合作的「Xcafe by PRONTO」，用餐空間的設計刻意翻轉天地，一隻隻企鵝彷彿在空中飛行，連咖啡拉花與紅豆銅鑼燒，都能見到可愛的企鵝腳印，讓吃喝玩樂等體驗，全在討喜的海洋小動物包圍下，更加豐富有趣。

來自南美洲、台灣首見的麥哲倫企鵝，可通過水道游進「Xcafe by PRONTO」。（圖／于魯光攝）

Xpark八景島水生公園

地址：桃園市中壢區春德路105號

電話：（03）287-5000

票價：成人550元、學生400元、兒童敬老票250元（4歲以下免費）

開放時間：平日10：00至21：00；假日10：00至22：00

踏浪歸來 穿越珠貝廊道

除了Xpark，用獨特方式帶領大家進入海洋世界的，還有鄰近的「COZZI Blu」（和逸）飯店。飯店的整體規劃，取材自法國科幻小說之父凡爾納作品《海底兩萬里》，以透白水母、珍珠與貝殼燈飾，一一點亮廊道；深藍色地毯在進入高樓層時，換成金黃色並且延伸至房內，營造從海底上岸、踩著沙子回到住所的溫暖意象，而「Cabin Zone」娛樂樓層與船艙風格的酒吧「Blue Bar」，也都隱藏著海洋寶藏、潛水艇等設計元素。

現切燒烤 還原野炊情調

飯店內同樣以碼頭風設計的「逸．市集」自助餐廳，提供了戰斧牛、生魚片及漁港直送海鮮等美食，並獨家與日本露營品牌「Snow Peak」合作，以「Glamping奢華露營」概念結合原味燒烤料理，餐點以「原形」呈現，例如現烤全雞、烤羊腿等，現點現切，保有食材的原汁原味，不使用過多調味，還原露營野炊的情境風格。

「逸．市集」是全台唯一設有「BBQ室內露營野餐區」的自助餐廳。（圖／于魯光攝）

此外，道地川揚料理「逸薈軒」，入門處以中式風格的蝴蝶吊扇，寓意「花若盛開，蝴蝶自來」，新古典美學的設計，營造出好吃又好拍的氛圍。

「逸薈軒」以大量龍蝦頭熬煮鮮湯的「金湯龍蝦海鮮響米」，加入烏參、花枝、龍蝦肉及日本北海道干貝等，鮮味滿分。（一三八○元）（圖／于魯光攝）

不僅店內空間吸睛，料理從大火快炒到細火慢燉、從精細刀工、翻鍋速度至擺盤裝飾，無一不講究。最為推薦的前菜是清爽開胃的「鎮江水晶餚元蹄」與「天府古都辣酸粉」，供多人分享的大菜則有「川椒稻香牛肋排」及「金湯龍蝦海鮮響米」，皆由擅長台菜、川菜、上海菜與粵菜的主廚朱堯顯一手設計，打破「中菜是年長者專利」的印象，帶給年輕人全新的美食體驗。

夢幻漸層的「亞特蘭提斯」特調，是船艙造型酒吧「Blu Bar」獨家酒品。（三八○元）（圖／于魯光攝）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館

地址：桃園市中壢區春德路101號

電話：（03）273-7699

價格：每房最低3,999元起

客房中除了圓形鯨魚掛畫與海洋色系布置，還能二十四小時收看水族館實景轉播。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)