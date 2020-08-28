網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，右臂與右大腿各中一槍、意識清楚，警方迅速趕抵現場，初步了解犯嫌現場開三槍已送長庚醫院救治；案發後，23歲劉姓男子自行投案，移送時面對媒體提問，不發一語，警方目前調閱監視器確認身分中。

據了解，開槍的劉男就是先前對館長性騷擾的男子，劉男具有多項前科。館長日前開直播分享，劉男到健身房對他手毛腳毛亂摸，表示「讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」館長感到不舒服回應「請問有什麼事嗎？」對方仍跳針表示「讓我摸一下」開始亂摸館長長達5分多鐘，事後劉男又跑到健身房拉著館長手臂要求退費，更打算對員工動手動腳，最後留下狠話「要告死你們」。

劉男今天凌晨2時許帶著濃濃酒意跑到健身房門口，趁館長準備上車時朝他開了三槍，隨後劉帶裝有一把槍與五發子彈的包包前往不遠處的林口警分局文化派出所自行投案，警方將他移送分局複訊，劉男遭移送時，面對媒體發問全程不發一語。

(中時 )