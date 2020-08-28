台南啟智學校退休教師吳雪芳，8年前為照顧婆婆，隨先生從永康舉家搬到玉井區，利用閒暇時間當社區志工，加入清潔志工、防疫隊，帶領婆婆媽媽們整頓社區環境、製作饅頭、粽子販賣，為社區籌運作基金。玉井里里長葉俊甫表示，吳雪芳退而不休，能與長輩和睦相處，又能跟上時代新觀念、新知識，是社區的得力幫手。

吳雪芳成功大學歷史系畢業，曾在台南瀛海中學、台南啟智學校教書，她的先生張鍠漳原在大陸經商，因要照顧從玉井郵局退休的父親已先搬回玉井，吳雪芳每周末要回玉井照顧公婆，身體負荷不了，決定辦退休。

端午節時吳雪芳與社區志工綁粽子送里民。（台南市玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

退休後，吳雪芳閒不住，到社區大學上課，學才藝、學烘焙，還考廚師證照，醃破布子、炸紅蔥頭酥送親友，紅蔥酥又香又微脆的口感，好吃到大家要她開放團購，她還為自己的紅蔥酥設計「玉井媳婦」標誌。

隨著先生擔任玉井老人福利會理事長、玉井社區發展協會總幹事，吳雪芳漸漸投入社區工作，發揮老師專業，協助老人福利會美化環境、建立活動資料，參加評比獲優等。

吳雪芳不僅加入各種志工，三不五時就與社區婆婆媽媽們做手工饅頭、肉粽、炒麵、竹筍湯等到農產市集販售，籌社區運作基金。逢年過節、社區長輩生日，則親自送上社區媽媽自製的花生豬腳麵線、粽子，同時向長輩關懷問候；社區團隊合作也變得更緊密、感情更好。

吳雪芳說，生活就是不斷的學習，「原來有沒有不重要，結果比較重要」，希望大家一起努力，讓玉井更進步，讓年輕人願意回鄉一起打拚。

(中時 )