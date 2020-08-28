俗話說十男九鼾！根據美國威斯康辛流行病學(Winconsin cohort)研究，睡眠呼吸中止症在中年男性及更年期後女性至少佔兩成以上，且柳葉刀（Lancet）雜誌研究也指出，這類病人是高血壓控制不良、心律不整、腦中風、心肌梗塞及心衰竭等疾病的高危險群。

傳統治療接受度不到4成 新型負壓吸舌機治療效果佳

新光醫院睡眠中心林嘉謨主任表示，傳統正壓呼吸器(CPAP)治療接受度不到4成，傳統耳鼻喉科手術成功率也不到4成，而新型負壓吸舌機（iNAP）是藉由口部介面以靜音馬達抽吸在口腔內產生負壓，將舌頭及軟顎吸住，避免舌頭後倒造成呼吸中止。

在新光醫院剛發表於睡眠醫學（sleep medicine） 國際期刊的研究結果顯示，納入研究的34個受試者中，其中4個女性，30個男性，其中32位符合研究條件，平均年齡47.4 ± 11.24歲，平均BMI 26.59 ± 3.214 kg/m2，治療前後睡眠呼吸障礙缺氧指數（AHI）從每小時32.04 ± 11.3次降到每小時8.79 ± 9.49次；不過，鼻塞太嚴重或病態肥胖(BMI大於35)，因嘴巴無法閉合，口腔沒辦法形成負壓空間，不建議先使用負壓吸舌機。

改善睡眠呼吸中止症 可從睡姿、體重、過敏調整

臨床上，一名38歲徐姓工程師，本身長期受到睡眠呼吸中止症影響，造成白天嚴重嗜睡，曾經有在騎車過程中睡著險發生交通意外，在接受睡眠檢查後發現是重度睡眠呼吸中止症，比較過幾種呼吸中止治療方式，於是加入臨床試驗評估使用iNAP，原本白天嗜睡的問題完全改善了，注意力更中工作更有效率，即使熬夜只睡四小時隔天起床也仍然很有精神，且使用iNAP前後睡眠呼吸障礙缺氧指數(AHI)從每小時43.2次降到1.5次 ，血氧濃度從82%上升到90%

林嘉謨說明，改善睡眠呼吸中止症，依照每個人的狀況去建議不同的治療方式，例如改變睡姿透過側臥來改善，體重過重或肥胖者，可以先減重、體重控制，過敏性鼻炎嚴重者則應設法改善過敏症狀，如果上述保守療法執行後還有改善空間，可考慮使用負壓吸舌機（iNAP）或睡眠呼吸機（CPAP），或是選擇改善呼吸相關結構的手術治療。

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(中時新聞網)