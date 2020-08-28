槍擊館長的23歲劉男偵訊就是不開口 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

館長陳之漢今天凌晨2時許於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長右臂與右大腿各中一槍送往長庚醫院救治，警方獲報後趕抵現場，初步了解犯嫌現場開三槍，案發不久後，日前摸透館長長達5分鐘的23歲劉男自行投案，移送分局時面對媒體提問，不發一語，警方目前調閱監視器確認身分中。

劉嫌向警方供稱，摸透館長事件發生後，他在網路遭到肉搜，心生不滿才會犯案。據了解，劉男有多項前科，警方詢問他槍枝來源等等問題時，開槍的劉男堅持要等律師來才要開口，目前劉男保持緘默，但劉男仍連絡不到任何律師。

館長遭射擊後在臉書開直播表示，我中了兩槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽，拜託大家。

而目前館長手術中，手術前據醫師向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷，是子彈穿透手臂後，再擊中右大腿，造成彈頭卡在腿內右大腿粉粹性骨折，彈頭穿著卡在右腳踝右小腿1槍。

(中時 )